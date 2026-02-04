  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Falscher Krebsbefund Frau wird nach fataler Fehldiagnose gesunde Lunge entfernt

Sven Ziegler

4.2.2026

Nach einer falschen Diagnose wurde der Patientin ein Teil der Lunge entfernt. (Symbolbild)
Nach einer falschen Diagnose wurde der Patientin ein Teil der Lunge entfernt. (Symbolbild)
IMAGO/ingimage

Nach einer falschen Krebsdiagnose ist einer 48-jährigen Frau in der Steiermark ein Teil der Lunge entfernt worden. Erst nach der Operation stellte sich heraus, dass nie eine Krebserkrankung vorlag. Der Fall folgt nur wenige Tage nach einem ähnlichen Skandal in Oberösterreich.

,

DPA, Sven Ziegler

04.02.2026, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Einer 48-jährigen Steirerin wurde nach einer falschen Diagnose ein Teil der Lunge entfernt.
  • Der histologische Befund sprach von Lungenkrebs, später stellte sich heraus, dass die Frau gesund war.
  • Die Patientin fordert Schadenersatz, der Spitalsträger verweist auf ein laufendes Verfahren.
Mehr anzeigen

Eine weitere falsche Krebsdiagnose erschüttert das österreichische Gesundheitswesen. Wie der Sender «Servus TV» berichtet, wurde einer 48-jährigen Frau in der Steiermark aufgrund eines fehlerhaften Befunds ein Teil der Lunge entfernt – obwohl sie nie an Krebs erkrankt war.

Die Frau war im September 2024 mit Fieber, Schüttelfrost und starker körperlicher Schwäche ins Landesklinikum Graz eingeliefert worden. Zur Abklärung ordneten die behandelnden Ärzte ein CT des Brustkorbs an. Dieses zeigte zwar entzündliche Veränderungen, jedoch keinen Hinweis auf einen Tumor.

Trotzdem wurde eine Gewebeprobe entnommen. Der histologisch-pathologische Befund lautete Adenokarzinom, also Lungenkrebs. Den Angaben zufolge rieten die Ärzte daraufhin zu raschem Handeln und empfahlen eine sofortige Operation. Der Eingriff wurde schliesslich in einer Privatklinik durchgeführt.

Erst nach der Operation stellte sich heraus, dass der Krebsbefund falsch war. Eine Krebserkrankung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, berichtet Servus TV.

Schwere Folgen für die Patientin

Die Anwältin der Betroffenen, Karin Prutsch-Lang, spricht von gravierenden Konsequenzen für ihre Mandantin. In der Sendung «Blickwechsel» erklärte sie, ihrer Mandantin sei aufgrund eines fehlerhaften Befunds ein Teil eines gesunden Organs entfernt worden.

Die Frau leidet demnach unter einer 15 bis 17 Zentimeter langen Operationsnarbe, anhaltenden Taubheitsgefühlen und einer deutlich eingeschränkten körperlichen Belastbarkeit. Hinzu kämen massive Angstzustände. Aus Todesangst habe die Patientin vor dem Eingriff sogar Abschiedsbriefe an ihre Familie verfasst.

Schadenersatzforderung gegen Spital

Die Anwältin fordert nun Schadenersatz vom steirischen Spital. Dieser verweist gegenüber Servus TV auf das laufende Gerichtsverfahren. Aufgrund der Komplexität des Falls könne man sich derzeit nicht inhaltlich äussern.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass einer jungen Frau in Oberösterreich nach einer falschen Krebsdiagnose Gebärmutter, Eileiter und ein Eierstock entfernt worden waren. Auch dort stellte sich später heraus, dass keine Krebserkrankung vorlag.

Mehr internationale News

Gesellschaft. Äussere Krisen schwächen den Zusammenhalt in der Schweiz

GesellschaftÄussere Krisen schwächen den Zusammenhalt in der Schweiz

Deutschland. AfD verliert Misstrauensvotum in Thüringen

DeutschlandAfD verliert Misstrauensvotum in Thüringen

Folgenschwerer Fehler. Autofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse

Folgenschwerer FehlerAutofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse

Meistgelesen

Kreuzfahrt-Kapitän verrät, wie viel er verdient
Autofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Hintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»
Polizei findet Blut: Mutter von Star-Moderatorin verschwindet spurlos