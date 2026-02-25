  1. Privatkunden
Wer holt den Toten ab? Familie von «El Mencho» fordert Leiche des Drogenbosses

SDA

25.2.2026 - 19:07

Nationalgardisten patrouillieren auf einer Landstraße in der Nähe von Aguililla, nachdem die mexikanische Armee den Anführer des Jalisco-Kartells getötet hat.
Nationalgardisten patrouillieren auf einer Landstraße in der Nähe von Aguililla, nachdem die mexikanische Armee den Anführer des Jalisco-Kartells getötet hat.
Bild: Keystone

Die Familie des getöteten mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho» hat die Herausgabe der Leiche beantragt. Es wird darüber spekuliert, wer die Leiche abholt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

25.02.2026, 19:07

25.02.2026, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Familie des getöteten Drogenbosses «El Mencho» hat die Herausgabe der Leiche beantragt.
  • Die Leiche wurde in einem Militärflugzeug vom westlichen Bundesstaat Jalisco nach Mexiko-Stadt geflogen.
  • Seitdem wird darüber spekuliert, wer die Leiche abholt, da mehrere Angehörige ebenfalls im Drogengeschäft verwickelt sind.
Mehr anzeigen

Drei Tage nach der Tötung des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho» hat seine Familie die Herausgabe der Leiche beantragt. Ein Rechtsvertreter der Angehörigen habe das entsprechende Schreiben eingereicht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die erforderlichen Formalitäten würden nun durchgeführt.

Der 59-jährige «El Mencho» war der Anführer des Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) – des mächtigsten Drogenkartells des lateinamerikanischen Landes. Er starb am Sonntag, nachdem er bei Kämpfen während eines Militäreinsatzes zu seiner Festnahme schwer verletzt worden war. Die Leiche wurde in einem Militärflugzeug vom westlichen Bundesstaat Jalisco nach Mexiko-Stadt geflogen.

Botschaften warnen Bürger. Mächtigster mexikanischer Drogenboss getötet – Gewalt-Eskalation im Land

Botschaften warnen BürgerMächtigster mexikanischer Drogenboss getötet – Gewalt-Eskalation im Land

Seitdem wurde darüber spekuliert, wer die Leiche abholen würde, da mehrere Angehörige des Drogenbosses ebenfalls im Drogengeschäft verwickelt sind. Seine Frau, Rosalinda González Valencia, wurde erst vor einem Jahr aus der Haft entlassen, nachdem sie rund drei Jahre wegen Geldwäsche hinter Gittern war. Der älteste Sohn von «El Mencho», Rubén Oseguera González, verbüsst eine lebenslange Freiheitsstrafe in den USA. Oseguera hat zudem zwei Töchter und mehrere Geschwister.

Mehr zum Thema

Aktuell. Ecuador liefert meistgesuchten Drogenboss an USA aus

AktuellEcuador liefert meistgesuchten Drogenboss an USA aus

Ermittler verraten Details. Liebesnest am Waldrand – wie «El Mencho» in die Falle ging

Ermittler verraten DetailsLiebesnest am Waldrand – wie «El Mencho» in die Falle ging

«Weisser Tsunami». Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

«Weisser Tsunami»Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

