Umzug im Tirol eskaliert Vater beim Familienspaziergang von Krampussen brutal attackiert

Lea Oetiker

8.12.2025

In Osttirol ist ein traditioneller Krampuslauf ausser Kontrolle geraten.
In Osttirol ist ein traditioneller Krampuslauf ausser Kontrolle geraten.
Denes Erdos/AP/dpa

In Matrei in Osttirol ist ein traditioneller Krampuslauf aus dem Ruder gelaufen: Zwei Maskierte attackierten einen Spaziergänger und verletzten ihn schwer an der Schulter.

Lea Oetiker

08.12.2025, 10:54

08.12.2025, 12:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem traditionellen Krampuslauf in Matrei in Osttirol ist ein 44-jähriger Mann von zwei Maskierten angegriffen und schwer an der Schulter verletzt worden.
  • Der Vorfall ereignete sich während des sogenannten «Klaubawurfs», bei dem Passanten zu Boden geworfen werden.
  • Nun ermittelt die Polizei.
Mehr anzeigen

Jedes Jahr wird in Österreich der Krampustag gefeiert. Der Krampus gilt im Alpenraum als teufelsähnliches Wesen, das am 6. Dezember den heiligen Nikolaus begleitet. Während Nikolaus die braven Kinder beschenkt, erscheint der Krampus mit Kette und Rute, um die Unartigen zu bestrafen.

So auch am letzten Wochenende: In Osttirol ist ein traditioneller Krampuslauf ausser Kontrolle geraten. Wie die Landespolizei Tirol mitteilte, wurde am Samstagabend in Matrei ein 44-jähriger Mann von zwei als Krampus verkleideten Teilnehmern angegriffen.

Der Vater war gegen 20 Uhr mit seiner Familie auf einem Spaziergang, als ihn die Maskierten beim sogenannten «Klaubawurf» – dabei werden Passanten an der Kleidung gepackt und zu Boden geworfen – verletzt haben.

Der Mann erlitt eine schwere Schulterverletzung und musste ins Spital in Lienz gebracht werden. Über seinen aktuellen Zustand ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

