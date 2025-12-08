Vater beim Familienspaziergang von Krampussen brutal attackiert

Jedes Jahr wird in Österreich der Krampustag gefeiert. Der Krampus gilt im Alpenraum als teufelsähnliches Wesen, das am 6. Dezember den heiligen Nikolaus begleitet. Während Nikolaus die braven Kinder beschenkt, erscheint der Krampus mit Kette und Rute, um die Unartigen zu bestrafen.
So auch am letzten Wochenende: In Osttirol ist ein traditioneller Krampuslauf ausser Kontrolle geraten. Wie die Landespolizei Tirol mitteilte, wurde am Samstagabend in Matrei ein 44-jähriger Mann von zwei als Krampus verkleideten Teilnehmern angegriffen.
Der Vater war gegen 20 Uhr mit seiner Familie auf einem Spaziergang, als ihn die Maskierten beim sogenannten «Klaubawurf» – dabei werden Passanten an der Kleidung gepackt und zu Boden geworfen – verletzt haben.
Der Mann erlitt eine schwere Schulterverletzung und musste ins Spital in Lienz gebracht werden. Über seinen aktuellen Zustand ist bislang nichts bekannt.
Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.
Mehr aus dem Ressort
Bräuche zur Weihnachtszeit: Wie lange hast du an das Christkind geglaubt?
Der Samichlaus, das Christkind und der Weihnachtsmann spielen eine grosse Rolle in der Adventszeit. Doch wie lange hast du daran geglaubt? blue News stellt diese Frage und noch mehr an die Passanten in Zürich.