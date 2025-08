Farmer soll Frauen getötet und an Schweine verfüttert haben

Der Besitzer der Farm (l.) soll die Frauen an die Schweine verfüttert haben. X

Zwei Frauen suchen nach Essen – wenig später sind sie tot. Ein Farmer und seine Mitarbeiter erschiessen die beiden mutmasslichen Diebinnen und werfen ihre Leichen in den Schweinestall.

DPA, Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Frauen wurden beim Diebstahl abgelaufener Lebensmittel erschossen und an Schweine verfüttert.

Der Prozess gegen den Farmer und seine Angestellten sorgt in Südafrika für Proteste und politische Reaktionen.

Ein 20-jähriger Mitangeklagter hat ausgesagt, unter Zwang gehandelt zu haben. Mehr anzeigen

Auf einer Farm nahe der Stadt Polokwane wurden zwei Frauen brutal getötet, weil sie offenbar abgelaufene Milchprodukte stehlen wollten. Die Leichen der Opfer, Maria Makgato (47) und Lucia Ndlovu (34), wurden laut Polizei später in einem Schweinestall gefunden – mit Schusswunden, zum Teil bereits von Tieren angefressen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. August 2024 im Ort Sebayeng. Wie die Nachrichtenagentur APTN berichtet, hatten Maria und Lucia beobachtet, wie auf dem Gelände einer kleinen Farm ein LKW abgelaufene Waren abgeladen hatte. In der Hoffnung, damit ihre Familien versorgen zu können, sollen sie sich Zutritt zum Gelände verschafft haben.

Beim Versuch zu fliehen, schossen der 60-jährige Farmbesitzer Zachariah Johannes Olivier, ein 50-jähriger Aufseher und ein 20-jähriger Angestellter auf die beiden Frauen. Auch Lucias Ehemann, der sie begleitete, wurde angeschossen – konnte aber fliehen und die Polizei verständigen.

Geständnis im Prozess

Am Montag hat in Südafrika der Prozess gegen die drei Männer begonnen. Bereits am ersten Verhandlungstag wurde ein brisantes Geständnis bekannt: Der 20-jährige Andrian Rudolph de Wet sagte laut Staatsanwaltschaft aus, auf Anweisung seines Chefs gehandelt zu haben. Olivier habe die Frauen erschossen, er selbst habe unter Druck geholfen, die Leichen in den Schweinestall zu werfen. Sollte das Gericht diese Aussage akzeptieren, könnten die Anklagen gegen de Wet fallengelassen werden, berichtet die BBC.

Die Opfer hinterlassen Kinder, Maria war Mutter von vier Söhnen im Alter zwischen 5 und 22 Jahren. «Meine Mama starb einen qualvollen Tod. Sie hat alles für uns getan», sagte ihr ältester Sohn Ranti Makgato gegenüber der BBC. Freunde und Bekannte sammeln inzwischen Spenden für die Familie.

Der Fall sorgt auch politisch für Wellen. Sindisiwe Chikunga, Ministerin für Frauen und Jugend, forderte harte Strafen und betonte gegenüber Jacaranda FM: «Denken Sie daran, dass die Opfer getötet wurden, als sie nach Nahrung suchten.»

Die Entscheidung der Behörden, die mutmasslichen Täter zunächst auf Kaution freizulassen, führte zu Protesten im ganzen Land. Die Menschenrechtskommission Südafrikas rief zur Besonnenheit auf – und warnte vor Racheakten.

Rassenspannungen erneut entflammt

Walter Mathole, Bruder eines der Opfer, sagte der BBC, dass die Tat die ohnehin angespannten Rassengegensätze im Land erneut verschärft habe. Zwar liegt das Ende des Apartheid-Regimes über 30 Jahre zurück – doch Fälle wie dieser werfen ein grelles Licht auf tiefsitzende Ungleichheiten und Gewalt auf südafrikanischen Farmen.

Das Verfahren gegen die drei Männer wird Mitte August fortgesetzt.