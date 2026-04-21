  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Es geht um 250 Millionen Der mächtigste Polizist Amerikas klagt gegen ein US-Magazin

SDA

21.4.2026 - 08:07

ARCHIV – FBI-Direktor Kash Patel. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
ARCHIV – FBI-Direktor Kash Patel. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Keystone

FBI-Direktor Kash Patel hat das US-Magazin «The Atlantic» und eine seiner Journalistinnen auf 250 Millionen US-Dollar Schadenersatz verklagt. Auslöser ist ein Bericht über angebliche Alkoholexzesse und unerklärliche Abwesenheiten – Vorwürfe, die Patel entschieden bestreitet.

Keystone-SDA

21.04.2026, 08:07

21.04.2026, 08:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FBI-Direktor Kash Patel hat «The Atlantic» und Journalistin Sarah Fitzpatrick wegen eines Artikels über angebliche Alkoholexzesse auf 250 Millionen US-Dollar Schadenersatz verklagt.
  • Patel bestreitet die Vorwürfe vollständig; seine Anwälte hatten das Magazin bereits vor der Veröffentlichung gewarnt und eine Stellungnahme des FBI-Pressebüros vorgelegt.
  • «The Atlantic» steht hinter seiner Berichterstattung und will die Klage entschieden bekämpfen.
Mehr anzeigen

FBI-Direktor Kash Patel hat das US-Magazin «The Atlantic» und die Journalistin Sarah Fitzpatrick wegen Verleumdung auf 250 Millionen US-Dollar (212 Mio. Euro) Schadenersatz verklagt. Das geht aus einer am Montag in Washington eingereichten Klage hervor. Patel wirft dem Magazin demnach vor, einen Artikel mit «falschen und offensichtlich erfundenen Behauptungen» veröffentlicht zu haben, um seinen Ruf zu zerstören.

Das Magazin hatte am Freitag berichtet, Patel habe Kollegen mit Phasen übermässigen Alkoholkonsums und unerklärlichen Abwesenheiten beunruhigt. Dem Bericht zufolge stützte sich das Magazin dabei auf mehr als zwei Dutzend anonyme Quellen.

In der Klageschrift weist Patel die Vorwürfe entschieden zurück. Wörtlich heisst es dort, «Patel trinkt weder in diesen Lokalen noch sonst irgendwo übermässig», und das sei auch nie Anlass zur Sorge innerhalb der Regierung gewesen. Zudem heisst es zu weiteren im Artikel geschilderten Vorfällen: «Keines dieser Ereignisse hat stattgefunden.»

Vorwürfe «zu fast 100 % falsch»

Patels Anwälte hatten «The Atlantic» nach eigenen Angaben bereits vor Veröffentlichung in einem Schreiben gewarnt. Darin bezeichneten sie die Vorwürfe als «kategorisch falsche und verleumderische Behauptungen». Ausserdem zitierten sie eine Antwort aus dem FBI-Pressebüro, wonach die Vorwürfe «zu fast 100 % falsch» seien. «The Atlantic» habe dem FBI weniger als zwei Stunden Zeit für eine Stellungnahme zu 19 Punkten gegeben und trotz ausdrücklicher Warnungen veröffentlicht.

Donald Trump News

Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.

Donald Trump verlangt höhere Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. (Archivbild)
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Auch Patel selbst drohte schon vor Einreichung der Klage öffentlich mit rechtlichen Schritten. In einem Beitrag auf X schrieb er: «Wir sehen uns mit euch und eurem gesamten Gefolge an Falschberichterstattung vor Gericht». Weiter bezog er sich auf den in den USA für Verleumdungsklagen gegen öffentliche Personen besonders hohen rechtlichen Massstab. Danach müssen Kläger nachweisen, dass Medien wissentlich falsche Angaben gemacht oder die Wahrheit bewusst ignoriert haben. Dieser Standard sei inzwischen eine leicht zu nehmende Hürde.

«The Atlantic» wies die Vorwürfe zurück. Das Magazin erklärte nach Berichten mehrerer US-Medien: «Wir stehen zu unserer Berichterstattung über Kash Patel und werden «The Atlantic» und unsere Journalisten gegen diese unbegründete Klage mit aller Kraft verteidigen.» Autorin Fitzpatrick sagte laut «Wall Street Journal», sie stehe zu jedem Wort ihres Berichts.

Mehr Videos aus dem Ressort

Video zeigt Protest: Eskalation im US-Senat – Armee-Veteran wird gewaltsam abgeführt

Video zeigt Protest: Eskalation im US-Senat – Armee-Veteran wird gewaltsam abgeführt

Am Mittwoch unterbrach US-Marine-Veteran Brian McGinnis eine Sitzung im US-Senat mit einem Anti-Kriegs-Protest. Daraufhin führte ihn die Capitol-Polizei ab – sein Arm wurde dabei gebrochen.

06.03.2026

Meistgelesen

«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei
Zeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder
Trump bittet zum Casting für seine neue Justiz-Kampfmaschine
Tahirys Dos Santos hat Brand in Crans-Montana überlebt – jetzt erhält er Profivertrag in Ligue 1

Videos aus dem Ressort

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist. 

17.04.2026

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Streit zwischen Papst und Trump: Seit Leo XIV. für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt appelliert hat, legt US-Präsident Donald Trump nach. Auf Truth Social schreibt er am Dienstag: «Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und dass es völlig inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt.»

15.04.2026

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

14.04.2026

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Teotihuacán-Pyramiden. Zwei Tote nach Schüssen bei Touristenattraktion in Mexiko

Teotihuacán-PyramidenZwei Tote nach Schüssen bei Touristenattraktion in Mexiko

Weniger Pazifismus. Japan lockert Regeln für Waffenexporte

Weniger PazifismusJapan lockert Regeln für Waffenexporte

Angriff auf den Iran. Weisses Haus: Waren gutem Deal mit Iran nie näher +++ Schweizer Kerosinreserven kleiner als gedacht

Angriff auf den IranWeisses Haus: Waren gutem Deal mit Iran nie näher +++ Schweizer Kerosinreserven kleiner als gedacht