Kurz vor Trumps Rückkehr FBI entdeckt Jagdgestell mit Schussfeld auf Air Force One

Sven Ziegler

20.10.2025

US-Präsident Donald Trump kommt in der Air Force One auf dem John F. Kennedy International Airport an. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump kommt in der Air Force One auf dem John F. Kennedy International Airport an. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
sda

Kurz vor der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump nach Florida hat der Secret Service nahe der Landebahn von Air Force One ein erhöhtes Jagdgestell entdeckt – mit direkter Sichtlinie auf das Flugzeug. Das FBI übernahm umgehend die Ermittlungen.

Sven Ziegler

20.10.2025, 08:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Palm Beach wurde ein Jagdstand mit Sicht auf die Air-Force-One-Landung von Präsident Trump entdeckt.
  • Das FBI spricht von einem «potenziellen Sicherheitsrisiko» und ermittelt mit Hochdruck.
  • Trump war in der Vergangenheit bereits Ziel mehrerer Anschlagsversuche.
Mehr anzeigen

Ein möglicher Sicherheitsvorfall bei der Ankunft von US-Präsident Donald Trump in Florida sorgt für Aufsehen: Der Secret Service entdeckte am Donnerstag bei Sicherheitsvorbereitungen am Palm Beach International Airport ein erhöhtes Jagdgestell mit direkter Sicht auf die Landebahn von Air Force One, wie Newsweek berichtet.

Laut FBI-Direktor Kash Patel habe seine Behörde die «volle Ermittlungsleitung» übernommen. Spezialeinheiten seien eingeflogen worden, um Beweise zu sichern und Handy-Daten zu analysieren. Patel erklärte gegenüber Newsweek, man habe «alle technischen Ressourcen aktiviert», um mögliche Beteiligte zu identifizieren.

Zum Zeitpunkt der Entdeckung befanden sich keine Personen am Ort, Festnahmen gab es bisher keine. Der Fund wurde im Rahmen der standardmässigen Sicherheitskontrollen entdeckt, die vor jeder Landung des Präsidenten durchgeführt werden.

Gestell wohl schon vor Monaten aufgebaut

Der Sprecher des Secret Service, Anthony Guglielmi, betonte, dass «zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für den Präsidenten bestand». Details zu den vorgefundenen Gegenständen gab er aus Sicherheitsgründen nicht bekannt, sprach jedoch von einem «wichtigen Hinweis auf die Effektivität unserer gestaffelten Schutzmassnahmen».

Das Jagdgestell, so erste Einschätzungen, sei nicht kurzfristig errichtet, sondern bereits vor Monaten aufgebaut worden. Dennoch alarmierte die Position – mit freier Sichtlinie auf den Landeplatz der Präsidentenmaschine – die Sicherheitsbehörden.

Trump überstand in den vergangenen Jahren mehrere Attentatsversuche, zuletzt einen Schusswaffenangriff während des Wahlkampfs 2024. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 gilt eine verstärkte Schutzstufe durch den Secret Service.

Die Ermittlungen von FBI, Secret Service und Justizministerium dauern an.

