FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Rücktritt wegen Iran-Krieg FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef 

Maximilian Haase

20.3.2026

Gegen Joe Kent sollen laut Medienberichten FBI-Ermittlungen laufen. (Archivbild)
Gegen Joe Kent sollen laut Medienberichten FBI-Ermittlungen laufen. (Archivbild)
Bild: Keystone

Erst trat er wegen des Iran-Krieges zurück, nun ermittelt das FBI gegen ihn: Joe Kent, der ehemalige Terrorabwehr-Chef unter Donald Trump, soll laut Medienberichten angeblich geheime Informationen weitergegeben haben.

Maximilian Haase

20.03.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das FBI ermittelt laut Medienberichten gegen Trumps ehemaligen Terrorabwehr-Chef Joe Kent.
  • Kent war zuvor aus Protest gegen den Iran-Krieg von seinem Amt zurückgetreten und hatte seine Kritik an Trump öffentlich gemacht.
  • Insidern zufolge ermittle das FBI schon länger gegen Kent, vorgeworfen wird ihm die angebliche Weitergabe geheimer Informationen.
Mehr anzeigen

Es klingt wie aus einem spannenden Polit-Thriller entnommen: Erst tritt Donald Trumps Leiter der Terrorabwehr aus Protest gegen den Iran-Krieg spektakulär zurück - dann wird bekannt, dass das FBI gegen ihn ermittelt. Joe Kent, nunmehr ehemaliger Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, steht laut Medienberichten im Fokus des US-Inlandsgeheimdienstes.

Wie zuerst das Portal «Semafor» berichtete und auch die «New York Times» und «CBS News» unter Berufung auf Insider bestätigen, dauerten die FBI-Untersuchungen gegen Kent schon länger an. Demnach werde ihm vorgeworfen, sensible Geheimdienstinformationen weitergegeben zu haben.

Öffentlicher Rücktritt

Die Vorwürfe treffen einen Mann, der sich öffentlich von der Trump-Regierung distanziert, seinen Rücktritt eingereicht und diesen direkt mit dem Krieg gegen Iran begründet hatte. «Ich kann diesen Krieg nicht mit gutem Gewissen unterstützen», hatte Kent auf X geschrieben. 

In seinem Schreiben an Präsident Trump formulierte er scharfe Kritik an der offiziellen Begründung für den Angriff: «Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unsere Nation dar», schrieb Kent. Zudem erklärte er: «Es ist klar, dass wir diesen Krieg wegen des Drucks aus Israel und seiner mächtigen amerikanischen Lobby begonnen haben.» 

Interview mit Tucker Carlson

Am Tag nach seinem Rücktritt untermauerte Kent seine Kritik in einem Interview mit Tucker Carlson. Er bestritt, dass es vor Kriegsbeginn Hinweise auf eine akute Gefahr durch Iran gegeben habe. Auch hätten keine geheimdienstlichen Erkenntnisse existiert, wonach Iran unmittelbar vor einem Angriff oder dem Bau einer Atombombe gestanden habe.

Zugleich erhob Kent im Gespräch mit dem umstrittenen Journalisten schwere Vorwürfe gegen interne Prozesse innerhalb der Regierung. Vor dem Krieg habe es keine «ernsthafte Debatte» gegeben, stattdessen hätten «die Israelis die Entscheidung vorangetrieben». Viele wichtige Entscheidungsträger hätten ihre Meinung nicht einbringen können,  Diskussionen habe es nur hinter verschlossenen Türen gegeben.

Hü und hott an der Hormus-Strasse. Sprengt Trumps Rosenkrieg mit der Nato das Bündnis?

Hü und hott an der Hormus-StrasseSprengt Trumps Rosenkrieg mit der Nato das Bündnis?

Seine Einwände seien nicht mehr bis ins Weisse Haus vorgedrungen, so Kent gegenüber Carlson. Ihm sei klar geworden, dass seine Botschaft «einfach nicht ankam». Weiter im Amt zu bleiben, hätte kaum etwas geändert, weshalb er den Rücktritt als letzten verbleibenden Hebel angesehen habe. Nur so sei es überhaupt noch möglich gewesen, seine Sicht der Dinge beim Präsidenten zu platzieren. Das anschliessende Gespräch mit Trump sei «sehr respektvoll und freundlich» gewesen.

Öffentlich reagierte Trump dennoch scharf, laut «CBS News» sagte er über Kent: «Ich habe immer gedacht, dass er in Sicherheitsfragen schwach ist.» Und weiter: «Es ist gut, dass er weg ist, denn er sagte, Iran sei keine Bedrohung. Iran war eine Bedrohung.» Auch die «New York Times» berichtet, Trump habe die Position Kents nach dessen Rücktritt als unhaltbar dargestellt.

«Beleidigend und lächerlich»

Kurz nach Kents Abgang übte auch Trumps Umfeld Kritik: Der frühere stellvertretende Stabschef des Weissen Hauses, Taylor Budowich, schrieb auf X, Kent habe «oft im Zentrum von Leaks zur nationalen Sicherheit» gestanden und «seine gesamte Zeit damit verbracht, die Befehlskette zu untergraben und den Präsidenten zu schwächen». Konkrete Angaben dazu, welche Informationen Kent weitergegeben haben soll, machte er nicht.

Auch mit Erotik-Inhalten erfolgreich. Sie ist Trumps grösste MAGA-Influencerin – und nicht mal echt

Auch mit Erotik-Inhalten erfolgreichSie ist Trumps grösste MAGA-Influencerin – und nicht mal echt

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, sagte laut CBS News, Kents Rücktrittsschreiben sei voller «falscher Behauptungen». Iran habe sehr wohl eine unmittelbare Bedrohung dargestellt. Die Behauptung, Trump sei von einem anderen Land in den Krieg gedrängt worden, sei «beleidigend und lächerlich».

Gegenüber dem Sender Fox News behauptete Leavitt, Kent sei an keiner der Diskussionen über den Iran-Krieg beteiligt gewesen. Seit geraumer Zeit habe er keine Rolle mehr bei der Zusammenstellung der täglichen Geheimdienstunterlagen des Präsidenten gespielt, so die Pressesprecherin des Weissen Hauses.

Ermittlungen in politisch aufgeheiztem Umfeld

Über die Hintergründe der FBI-Ermittlungen ist bislang nicht viel bekannt. Die «New York Times» ordnet die Ermittlungen in ein politisch aufgeheiztes Umfeld ein und verweist darauf, dass die Trump-Regierung Kritiker und Gegner immer wieder mit strafrechtlichen Untersuchungen unter Druck gesetzt habe. 

Hinzu kommt, dass Kent selbst seit Jahren polarisiert. Die liberale «New York Times» beschreibt ihn als Politiker mit einer Vorgeschichte von Verschwörungserzählungen. So habe er ohne Belege angedeutet, FBI-Agenten könnten in die Erstürmung des Kapitols vom 6. Januar 2021 verwickelt gewesen sein.

Wer ist Kurt Olsen?. Dieser Wahlleugner ist Trumps wichtigster Mann für Wahlsicherheit

Wer ist Kurt Olsen?Dieser Wahlleugner ist Trumps wichtigster Mann für Wahlsicherheit

Auch «CBS» verweist darauf, dass Kent in der Vergangenheit einen Angehörigen der Proud Boys für Beratungsarbeit bezahlt, die Wahl 2020 als gestohlen bezeichnet und gefordert habe, Anthony Fauci wegen des Covid-«Betrugs» des Mordes anzuklagen.

Kritiker werfen Kent zudem eine starke Anti-Israel-Agenda und sogar Antisemitismus vor. Dies dürfte sich nach dem Interview mit Tucker Carlson verstärken: Dort sei es laut «New York Times» auch um unbegründete Behauptungen gegangen, Israel sei am Attentatsversuch auf Trump im Jahr 2024 sowie an der Ermordung des rechtsgerichteten Charlie Kirk beteiligt gewesen.

Mehr zum Thema

Feuer in der Wäscherei, verstopfte Rohre. Chaos auf der USS Gerald Ford – US-Gigant wird zum Sorgenkind

Feuer in der Wäscherei, verstopfte RohreChaos auf der USS Gerald Ford – US-Gigant wird zum Sorgenkind

Auch mit Erotik-Inhalten erfolgreich. Sie ist Trumps grösste MAGA-Influencerin – und nicht mal echt

Auch mit Erotik-Inhalten erfolgreichSie ist Trumps grösste MAGA-Influencerin – und nicht mal echt

«Bis Juni ist er tot». So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik

«Bis Juni ist er tot»So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik

Meistgelesen

FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef
Die reichste Liga der Welt wird in der Champions League vorgeführt
Golfstaaten erneut unter Beschuss +++ Zum Start des persischen Neujahrsfestes: Neue Angriffe auf Iran
Fischer schafft Historisches und führt Mainz unter die letzten Acht
In diesen Ländern kosten dich Ferien gerade weniger als sonst