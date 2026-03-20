FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef

Gegen Joe Kent sollen laut Medienberichten FBI-Ermittlungen laufen. (Archivbild) Bild: Keystone

Erst trat er wegen des Iran-Krieges zurück, nun ermittelt das FBI gegen ihn: Joe Kent, der ehemalige Terrorabwehr-Chef unter Donald Trump, soll laut Medienberichten angeblich geheime Informationen weitergegeben haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das FBI ermittelt laut Medienberichten gegen Trumps ehemaligen Terrorabwehr-Chef Joe Kent.

Kent war zuvor aus Protest gegen den Iran-Krieg von seinem Amt zurückgetreten und hatte seine Kritik an Trump öffentlich gemacht.

Insidern zufolge ermittle das FBI schon länger gegen Kent, vorgeworfen wird ihm die angebliche Weitergabe geheimer Informationen. Mehr anzeigen

Es klingt wie aus einem spannenden Polit-Thriller entnommen: Erst tritt Donald Trumps Leiter der Terrorabwehr aus Protest gegen den Iran-Krieg spektakulär zurück - dann wird bekannt, dass das FBI gegen ihn ermittelt. Joe Kent, nunmehr ehemaliger Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, steht laut Medienberichten im Fokus des US-Inlandsgeheimdienstes.

Wie zuerst das Portal «Semafor» berichtete und auch die «New York Times» und «CBS News» unter Berufung auf Insider bestätigen, dauerten die FBI-Untersuchungen gegen Kent schon länger an. Demnach werde ihm vorgeworfen, sensible Geheimdienstinformationen weitergegeben zu haben.

Öffentlicher Rücktritt

Die Vorwürfe treffen einen Mann, der sich öffentlich von der Trump-Regierung distanziert, seinen Rücktritt eingereicht und diesen direkt mit dem Krieg gegen Iran begründet hatte. «Ich kann diesen Krieg nicht mit gutem Gewissen unterstützen», hatte Kent auf X geschrieben.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

In seinem Schreiben an Präsident Trump formulierte er scharfe Kritik an der offiziellen Begründung für den Angriff: «Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unsere Nation dar», schrieb Kent. Zudem erklärte er: «Es ist klar, dass wir diesen Krieg wegen des Drucks aus Israel und seiner mächtigen amerikanischen Lobby begonnen haben.»

Interview mit Tucker Carlson

Am Tag nach seinem Rücktritt untermauerte Kent seine Kritik in einem Interview mit Tucker Carlson. Er bestritt, dass es vor Kriegsbeginn Hinweise auf eine akute Gefahr durch Iran gegeben habe. Auch hätten keine geheimdienstlichen Erkenntnisse existiert, wonach Iran unmittelbar vor einem Angriff oder dem Bau einer Atombombe gestanden habe.

Zugleich erhob Kent im Gespräch mit dem umstrittenen Journalisten schwere Vorwürfe gegen interne Prozesse innerhalb der Regierung. Vor dem Krieg habe es keine «ernsthafte Debatte» gegeben, stattdessen hätten «die Israelis die Entscheidung vorangetrieben». Viele wichtige Entscheidungsträger hätten ihre Meinung nicht einbringen können, Diskussionen habe es nur hinter verschlossenen Türen gegeben.

Seine Einwände seien nicht mehr bis ins Weisse Haus vorgedrungen, so Kent gegenüber Carlson. Ihm sei klar geworden, dass seine Botschaft «einfach nicht ankam». Weiter im Amt zu bleiben, hätte kaum etwas geändert, weshalb er den Rücktritt als letzten verbleibenden Hebel angesehen habe. Nur so sei es überhaupt noch möglich gewesen, seine Sicht der Dinge beim Präsidenten zu platzieren. Das anschliessende Gespräch mit Trump sei «sehr respektvoll und freundlich» gewesen.

Öffentlich reagierte Trump dennoch scharf, laut «CBS News» sagte er über Kent: «Ich habe immer gedacht, dass er in Sicherheitsfragen schwach ist.» Und weiter: «Es ist gut, dass er weg ist, denn er sagte, Iran sei keine Bedrohung. Iran war eine Bedrohung.» Auch die «New York Times» berichtet, Trump habe die Position Kents nach dessen Rücktritt als unhaltbar dargestellt.

«Beleidigend und lächerlich»

Kurz nach Kents Abgang übte auch Trumps Umfeld Kritik: Der frühere stellvertretende Stabschef des Weissen Hauses, Taylor Budowich, schrieb auf X, Kent habe «oft im Zentrum von Leaks zur nationalen Sicherheit» gestanden und «seine gesamte Zeit damit verbracht, die Befehlskette zu untergraben und den Präsidenten zu schwächen». Konkrete Angaben dazu, welche Informationen Kent weitergegeben haben soll, machte er nicht.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, sagte laut CBS News, Kents Rücktrittsschreiben sei voller «falscher Behauptungen». Iran habe sehr wohl eine unmittelbare Bedrohung dargestellt. Die Behauptung, Trump sei von einem anderen Land in den Krieg gedrängt worden, sei «beleidigend und lächerlich».

Gegenüber dem Sender Fox News behauptete Leavitt, Kent sei an keiner der Diskussionen über den Iran-Krieg beteiligt gewesen. Seit geraumer Zeit habe er keine Rolle mehr bei der Zusammenstellung der täglichen Geheimdienstunterlagen des Präsidenten gespielt, so die Pressesprecherin des Weissen Hauses.

Ermittlungen in politisch aufgeheiztem Umfeld

Über die Hintergründe der FBI-Ermittlungen ist bislang nicht viel bekannt. Die «New York Times» ordnet die Ermittlungen in ein politisch aufgeheiztes Umfeld ein und verweist darauf, dass die Trump-Regierung Kritiker und Gegner immer wieder mit strafrechtlichen Untersuchungen unter Druck gesetzt habe.

Hinzu kommt, dass Kent selbst seit Jahren polarisiert. Die liberale «New York Times» beschreibt ihn als Politiker mit einer Vorgeschichte von Verschwörungserzählungen. So habe er ohne Belege angedeutet, FBI-Agenten könnten in die Erstürmung des Kapitols vom 6. Januar 2021 verwickelt gewesen sein.

Auch «CBS» verweist darauf, dass Kent in der Vergangenheit einen Angehörigen der Proud Boys für Beratungsarbeit bezahlt, die Wahl 2020 als gestohlen bezeichnet und gefordert habe, Anthony Fauci wegen des Covid-«Betrugs» des Mordes anzuklagen.

Kritiker werfen Kent zudem eine starke Anti-Israel-Agenda und sogar Antisemitismus vor. Dies dürfte sich nach dem Interview mit Tucker Carlson verstärken: Dort sei es laut «New York Times» auch um unbegründete Behauptungen gegangen, Israel sei am Attentatsversuch auf Trump im Jahr 2024 sowie an der Ermordung des rechtsgerichteten Charlie Kirk beteiligt gewesen.