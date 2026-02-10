  1. Privatkunden
Neues Protokoll aufgetaucht «Zum Glück stoppen Sie Epstein», soll Trump dem Polizeichef gesagt haben

Sven Ziegler

10.2.2026

Trump beschimpft CNN-Reporterin nach Epstein-Frage

Trump beschimpft CNN-Reporterin nach Epstein-Frage

US-Präsident Donald Trump ist im Weissen Haus mit einer Journalistin von CNN aneinandergeraten. Auslöser war eine Frage zur Aufarbeitung des Jeffrey-Epstein-Skandals. Trump reagierte mit persönlichen Angriffen.

04.02.2026

Ein bisher wenig beachtetes Protokoll aus den Epstein-Akten sorgt in den USA für Aufsehen. Demnach soll Donald Trump bereits 2006 gegenüber der Polizei von Palm Beach vor Jeffrey Epstein gewarnt und ihn belastet haben.

,

DPA, Sven Ziegler

10.02.2026, 11:27

10.02.2026, 12:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein FBI-Vernehmungsprotokoll legt nahe, dass Donald Trump 2006 die Polizei vor Jeffrey Epstein gewarnt haben soll.
  • Laut Aussage eines damaligen Polizeichefs habe Trump gesagt: «Gott sei Dank stoppen Sie ihn. Jeder weiss, dass er das getan hat.»
  • Das Dokument wirft ein neues Licht auf Trumps frühe Distanzierung von Epstein – trotz früherer Nähe.
Mehr anzeigen

Ein neu ausgewertetes Protokoll aus den veröffentlichten Epstein-Dokumenten bringt Donald Trump erneut in Verbindung mit dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein – allerdings in einer anderen Rolle als bisher oft dargestellt.

Demnach soll Trump im Jahr 2006 den damaligen Polizeichef von Palm Beach telefonisch kontaktiert haben, als erste Ermittlungen gegen Epstein liefen. Das geht aus einer FBI-Befragung von 2019 hervor, die acht Tage nach Epsteins Tod durchgeführt wurde. Der Polizeichef – dessen Name im Dokument geschwärzt ist – sagte laut Protokoll aus, Trump habe erklärt, er habe Epstein zuvor aus seinem Club Mar-a-Lago ausgeschlossen.

Zudem habe Trump gesagt: «Gott sei Dank stoppen Sie ihn. Jeder weiss, dass er das getan hat.» Gemeint waren demnach die Vorwürfe, Epstein habe eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen.

Trump und Epstein auf einer Party.
Trump und Epstein auf einer Party.
NBC News

Weiter wird im Dokument festgehalten, Trump habe erklärt, in New York sei bekannt gewesen, dass Epstein «widerlich» sei. Über Ghislaine Maxwell, die heute eine 20-jährige Haftstrafe verbüsst, soll Trump gesagt haben, sie sei «böse» und man solle sich «auf sie konzentrieren».

Ungewöhnlicher Geburtstagsgruss an Epstein

Der damalige Polizeichef gab zudem an, Trump sei «einer der ersten» gewesen, der sich gemeldet habe, nachdem bekannt wurde, dass gegen Epstein ermittelt werde.

5 Punkte zu Epstein. Der Fisch stinkt vom Kopf her

5 Punkte zu EpsteinDer Fisch stinkt vom Kopf her

Die Enthüllungen stehen im Kontrast zu früheren öffentlichen Aussagen Trumps. Noch 2002 hatte er in einem Interview erklärt, Epstein sei «ein toller Typ», mit dem es «Spass mache», Zeit zu verbringen. Später distanzierte er sich mehrfach von Epstein und betonte, er habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt.

Brisant ist auch ein Bericht des «Wall Street Journal», wonach Trump 2003 einen ungewöhnlichen Geburtstagsgruss an Epstein verfasst haben soll. Trump wies die Darstellung entschieden zurück und erklärte, er habe «nie ein Bild gezeichnet» und distanziere sich von entsprechenden Zuschreibungen.

