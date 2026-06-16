FBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen

Trump döst bei «UFC Freedom 250»: 6 Punkte, die zeigen, wie schräg das Käfigkampf-Spektakel war Viel war über den Vollkontakt-Kampf auf dem Rasen des Weissen Hauses geredet worden – gestern liessen UFC-Grössen den Worten dann Fäuste folgen: Nicht nur bei den Beteiligten sorgt die Veranstaltung am Tag danach für Kopfweh. 15.06.2026

Drohnen mit Sprengstoff, Scharfschützen und eine Erstürmung des Weissen Hauses: Das FBI hat nach eigenen Angaben einen Anschlagsplan auf ein Kampfsportevent am Geburtstag des US-Präsidenten verhindert.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das FBI will am 14. Juni einen Anschlag auf das damalige Geburtstagskind Donald Trump vereitelt haben.

Mehrere Täter*innen aus verschiedenen Bundesstaaten wollten während des UFC-Kampfes vor dem Weissen Haus mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen angreifen.

Fünf Personen sind angeblich verhaftet worden. Mehr anzeigen

Die US-Bundespolizei FBI hat nach eigenen Angaben einen mutmasslichen Anschlag auf ein Kampfsportevent vor dem Weissen Haus am 14. Juni – dem Geburtstag von US-Präsident Donald Trump – verhindert.

Infolge einer bundesstaatenübergreifenden Operation seien mehrere Menschen in Gewahrsam genommen worden, schrieb FBI-Chef Kash Patel am Dienstag auf der Plattform X. So seien die mutmasslich geplanten Anschläge «im Keim erstickt worden».

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

In einem Bericht des Senders Fox News, den der FBI-Chef teilte, hiess es unter Berufung auf Behördenmitarbeiter, dass bei dem mutmasslichen Anschlag mit Sprengstoff beladene Drohnen eingesetzt werden sollten. Die «New York Post» schreibt, dass es fünf Festnahmen gegeben habe.

Drohnen und Scharfschützen geplant

Damit sollten Gebäude in der Umgebung getroffen werden, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen und die Teilnehmer in Richtung einer Gruppe von Scharfschützen zu treiben. Im Anschluss sei geplant gewesen, den Eingang des Weissen Hauses zu stürmen, hiess es.

Das FBI und die Strafverfolgungsbehörden seien bereits am 10. Juni auf eine «potenzielle Bedrohung» für die Veranstaltung aufmerksam geworden, schrieb Patel. Wie die Sender Fox News und CBS News berichteten, kam es daraufhin zu einer Festnahme.

An Trumps 80. Geburtstag fanden auf dem Südrasen des Weissen Hauses Käfigkämpfe statt. (Archivbild) dpa

In Chats über den Messengerdienst Signal seien die Ermittler auf die mutmasslichen Anschlagspläne aufmerksam geworden, was zu weiteren Festnahmen geführt habe. Das Weisse Haus äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Veranstaltung an Trumps Geburtstag

Trump selbst hat offenbar von der geplanten Attacke nichts gewusst, wie er beim G7-Gipfel in Evian einräumt. Die einzigen Attacken, die er wahrgenommen habe, seien jene der UFC-Kämpfer gewesen, die sich im Ring auf die Glocke gehauen haben.

Q: Were you briefed on the attack plans for the UFC event at the White House? TRUMP: ... Q: The FBI thwarted an attack TRUMP: I haven't heard about it, no. The attack I watched were the fighters.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 16. Juni 2026 um 14:57

US-Präsident Trump gilt als Fan der Mixed Martial Arts – einem oft blutigen Kampfsport, der Techniken vereint unter anderem aus dem Boxen, Ringen, Kickboxen, Karate und Jiu-Jitsu. Bei der Veranstaltung am Sonntag traten Topstars der MMA-Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) in einer eigens errichteten Arena gegeneinander an.

Zu den Gästen zählten neben Trump und seiner Familie auch mehrere Kabinettsmitglieder und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Offizieller Anlass waren die Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA. Dieser ist allerdings auf den 4. Juli datiert.