Nach intensiven Regenfällen Felsbrocken stürzt mitten in Kirche am Comersee

Sven Ziegler

3.11.2025

Der Felsbrocken stürzte mitten in die Kirche.
Der Felsbrocken stürzte mitten in die Kirche.
Vigili del Fuoco

Ein massiver Felssturz hat am Sonntag im norditalienischen Brienno, unweit der Schweizer Grenze, die Kirchenwand des Dorfes durchbrochen. Trotz der Wucht des Aufpralls kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet weiträumig ab.

SwissTXT

03.11.2025, 09:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Felsblöcke lösten sich nach heftigen Regenfällen oberhalb von Brienno am Comersee.
  • Einer der Brocken durchbrach die Kirchenwand, der zweite lag in der Nähe des Friedhofs.
  • Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenzone und brachte kirchliche Gegenstände in Sicherheit.
Mehr anzeigen

In Brienno, einem kleinen Ort am Westufer des Comer Sees, hat sich am Sonntagnachmittag ein dramatischer Felssturz ereignet. Demnach lösten sich nach intensiven Regenfällen zwei grosse Gesteinsbrocken von der Bergflanke oberhalb des Dorfes.

Die Blöcke – jeder von rund 25 Kubikmetern Volumen – donnerten talwärts. Einer davon traf die Dorfkirche mit voller Wucht und durchbrach die Aussenmauer, während der zweite Felsbrocken oberhalb des Friedhofs liegen blieb.

Gesamtes Areal für die Öffentlichkeit geschlossen

Trotz der massiven Zerstörung wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte mehrere wertvolle Gegenstände aus dem beschädigten Gotteshaus bergen und sie dem Pfarrer übergeben. Aus Sicherheitsgründen wurde das gesamte Areal abgesperrt und für die Öffentlichkeit geschlossen, da weitere Felsabbrüche nicht ausgeschlossen werden können.

Die Einsatzkräfte arbeiten weiter daran, das Gebiet zu sichern und die Stabilität des Berghangs zu überprüfen. Brienno liegt nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt und war in der Vergangenheit bereits mehrfach von Hangrutschen betroffen.

