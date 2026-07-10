Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach München ist kurz nach dem Start zum Abflugort zurückgekehrt. Laut Passagieren zerbrach eine Fensterscheibe, ein Fluggast wurde verletzt und ins Spital gebracht.

Ein Flugzeug der irischen Fluggesellschaft Ryanair musste nach dem Start umkehren. (Symbolbild)

Darum geht's Eine Ryanair-Maschine von Thessaloniki nach München kehrte kurz nach dem Start zum Ausgangsflughafen zurück.

Laut Passagieren gab es einen lauten Knall, eine Fensterscheibe zerbrach und Sauerstoffmasken fielen herab. Mitreisende hielten den neben dem beschädigten Fenster sitzenden Mann fest, damit er nicht rausstürzte.

Ryanair und die Behörden äusserten sich zunächst nicht offiziell zum Vorfall. Nach Angaben des griechischen Rundfunks wurden Ermittlungen eingeleitet. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg vom griechischen Thessaloniki nach München in Deutschland ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Ursprungsflughafen zurückgekehrt.

Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten.

«Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus», sagte eine weitere Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT. Andere Passagiere hätten den Mann zurückziehen können. In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerk zu sehen ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Der Pilot habe daraufhin den Flug abgebrochen und sei zum Flughafen Thessaloniki zurückgekehrt, berichtete die Passagierin. Der Rückflug habe nach dem Zwischenfall noch etwa 20 Minuten gedauert.

Ryanair hat noch keine Stellung bezogen

Der Passagier, der neben der beschädigten Scheibe sass, sei vom Rettungsdienst in ein Spital in Thessaloniki gebracht worden, berichtete der griechische Rundfunk. Den Informationen zufolge stammt der Mann aus Serbien.

Eine offizielle Stellungnahme von Ryanair oder den zuständigen Behörden zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor. Ermittlungen seien aufgenommen worden, berichtete ERT.

Mehr aus dem Ressort