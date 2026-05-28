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1000 PS und höchst umstritten Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari

Anaëlle Hebang

28.5.2026

1000 PS und höchst umstritten - Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari260528_Papst_Ferrari_FINAL

1000 PS und höchst umstritten - Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari260528_Papst_Ferrari_FINAL

Der erste vollelektrische Ferrari sorgt schon vor dem Verkaufsstart für Diskussionen. Während Fans über das Design streiten, erhält der 550’000-Franken-Sportwagen prominenten Besuch aus dem Vatikan.

28.05.2026

Der erste vollelektrische Ferrari sorgt schon vor dem Verkaufsstart für Diskussionen. Während Fans über das Design streiten, erhält der 550’000-Franken-Sportwagen prominenten Besuch aus dem Vatikan.

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Anaëlle Hebang, Leana Bachmann

28.05.2026, 10:12

28.05.2026, 17:41

In seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo darf Papst Leo XIV. im neuen Ferrari Luce Platz nehmen. Das Modell ist der erste vollelektrische Ferrari und der erste Fünfsitzer der Marke.

Mit rund 1050 PS, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h zeigt er beeindruckende Leistungswerte.

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Während die Technik beeindruckt, spaltet das Design die Fachwelt deutlich – teils ist sogar spöttisch vom «Playmobil-Look» die Rede.

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