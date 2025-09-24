  1. Privatkunden
Auf A3 in Bayern Ferrari kracht in Lastwagen – Dutzende Gaffer filmen und zahlen jetzt teuer

Sven Ziegler

24.9.2025

Der Ferrari wurde beim Aufprall komplett demoliert.
Der Ferrari wurde beim Aufprall komplett demoliert.
Feuerwehr Wachenroth

Ein 830-PS-Ferrari ist am Dienstagmorgen auf der A3 in Bayern bei einem spektakulären Unfall in einen Lastwagen gekracht. Während alle Beteiligten glimpflich davonkamen, sorgten dutzende Gaffer für Empörung – die Polizei reagierte sofort.

Redaktion blue News

24.09.2025, 08:30

24.09.2025, 08:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der A3 im bayrischen Franken kollidierte ein Ferrari mit einem Polestar und einem Lkw.
  • Alle Fahrer wurden verletzt, kamen aber mit leichten Blessuren davon.
  • 65 Gaffer wurden angezeigt, ihnen drohen bis zu 200 Euro Busse und ein Punkt in Flensburg.
Mehr anzeigen

Unfall am Dienstagmorgen auf der A3 in Bayern: Gegen 9.30 Uhr wollte ein 33-jähriger Fahrer eines Polestar bei Wachenroth (Landkreis Bamberg) einen Sattelzug überholen. Dabei übersah er einen heranrasenden Ferrari 12Cilindri mit 830 PS. Der 53-jährige Sportwagenfahrer konnte nicht mehr ausweichen – es kam zur Kollision.

Der Ferrari krachte seitlich in den Polestar und anschliessend in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilt. Beide Fahrzeuge verkeilten sich, drehten sich und rammten schliesslich den Lkw. Der 50-jährige Trucker verlor die Kontrolle, der 40-Tonner stürzte auf die Seite. Alle drei Fahrer sowie ein 44-jähriger Beifahrer wurden verletzt, blieben aber wie durch ein Wunder von schweren Blessuren verschont.

Zahlreiche Gaffer angezeigt

Autos und Lastwagen wurden bei dem Crash weitgehend zerstört, Trümmerteile beschädigten zudem zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr. Der Lkw hatte Pferdefutter geladen, das nach dem Unfall palettenweise auf der Fahrbahn verteilt werden musste.

Auch der Polestar wurde völlig zerstört.
Auch der Polestar wurde völlig zerstört.
Feuerwehr Wachenroth

Empörung lösten nicht nur der Unfall, sondern auch die Reaktionen vieler Verkehrsteilnehmer aus: Zahlreiche Autofahrer filmten oder fotografierten die Unfallstelle mit Handys oder Tablets – teils sogar aus dem Gegenverkehr. Die Polizei war jedoch vorbereitet und notierte die Kennzeichen. Insgesamt wurden 65 Gaffer angezeigt. Sie müssen mit einer Busse von bis zu 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Auch eine fehlende Rettungsgasse sorgte für Verzögerungen. Einsatzkräfte mussten mehrfach Durchsagen machen, damit sich die Fahrzeuge im Stau korrekt einordneten. «Zunächst hatten wir Mühe, überhaupt an die Unfallstelle zu kommen», so ein Polizeisprecher.

Die Autobahn in Richtung Nürnberg blieb nach dem Unfall längere Zeit gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

