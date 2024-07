«Fest steht, dass der Nervenkitzel für Europa noch mal grösser wird»

Biden will sich nicht um zweite Amtszeit bewerben

STORY: US-Präsident Joe Biden tritt nach wachsenden Zweifeln seiner Parteifreunde an seiner geistigen Leistungsfähigkeit und seinen Wahlchancen gegen Donald Trump als Präsidentschaftskandidat der Demokraten zurück. Das teilte Biden am Sonntag auf der Plattform X mit. Er werde sich darauf konzentrieren, seine Pflichten in seiner verbleibenden Amtszeit zu erfüllen, die noch bis Januar 2025 dauert, erklärte der 81-Jährige. Er wolle sich im Laufe der Woche an die Nation wenden, um seine Entscheidung zu erklären. «Es war die grösste Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen», schrieb Biden. Mit dem Rückzug macht Biden den Weg frei für Vizepräsidentin Kamala Harris, in den Wahlkampf gegen Donald Trump zu ziehen. Sie wäre die erste schwarze Frau, die sich um das Amt bewirbt. Biden sagte, er unterstütze Harris als Kandidatin. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagt dem US-Sender CNN, seiner Ansicht nach sei es leichter, Kamala Harris in den US-Präsidentschaftswahlen im November zu schlagen als Joe Biden. Nach einem schwachen Auftritt in einem TV-Duell gegen Trump Ende Juni und einigen sprachlichen Ausrutschern war Biden auch in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten, Platz für einen neuen Kandidaten zu machen.

21.07.2024