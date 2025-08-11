Flammen-Inferno am Vesuv – Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche Seit Tagen frisst sich am Vesuv eine kilometerlange Feuerfront durch Wälder, Weinberge und Naturschutzgebiete. Einsatzkräfte kämpfen unermüdlich gegen die Flammen, starker Wind verschärft die Lage. 11.08.2025

Seit Tagen frisst sich am Vesuv eine kilometerlange Feuerfront durch Wälder, Weinberge und Naturschutzgebiete. Einsatzkräfte kämpfen unermüdlich gegen die Flammen, starker Wind verschärft die Lage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine kilometerlange Feuerfront am Vesuv zerstört Wälder, weltberühmte Weinberge und Naturschutzgebiete.

Einsatzkräfte kämpfen seit Tagen gegen das Grossfeuer, das durch Wind und Hitze immer weiter angefacht wird.

Ganze Ortschaften bei Neapel sind bedroht, während die Ursache des Feuers noch untersucht wird. Mehr anzeigen

Seit Tagen steht der Vesuv in Flammen: Eine kilometerlange Feuerfront frisst sich durch Wälder, weltberühmte Weinberge und geschützte Natur. Dörfer in der Nähe von Neapel bangen um ihre Häuser, während dichter Rauch bis nach Pompeji zieht.

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen rund um die Uhr – doch Wind und Hitze lassen das Inferno immer weiter wachsen.

Berühmte Weinberge zerstört

Besonders hart trifft es die berühmten Weinberge an den Hängen des Vulkans, die als Aushängeschild der Region gelten. Erste Flächen liegen in Schutt und Asche, und die Lage bleibt angespannt.

Ob Brandstiftung hinter dem Grossfeuer steckt, ist noch unklar – die Ermittlungen laufen. Die aktuellen Bilder zeigt dir blue News im Video.

