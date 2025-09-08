  1. Privatkunden
Gefährliche Stoffe vermutet Feuerwehr muss Terminal am Flughafen Heathrow evakuieren

dpa

8.9.2025 - 21:04

Die Feuerwehr hat einen Teil des Londoner Flughafen Heatrow evakuiert. Der Grund ist mutmasslich ein Zwischenfall mit Gefahrgut.
KEYSTONE

Ein Terminal des riesigen Flughafens Heathrow im Londoner West wird evakuiert. Die Feuerwehr spricht von einem möglichen Gefahrgutunfall.

DPA

08.09.2025, 21:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Londoner Flughafen Heathrow ist ein Terminal wegen möglicher Gefahrenstoffe teilweise geräumt worden.
  • Die Feuerwehr teilte am Montagabend mit, es handele sich um eine Vorsichtsmassnahme.
  • Einsatzkräfte sind vor Ort. Vor dem Terminal versammelten sich zahlreiche Passagiere. Alle anderen Terminals blieben in Betrieb.
Mehr anzeigen

Am Londoner Grossflughafen Heathrow kommt es am frühen Abend zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden. Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert.

Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: «Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert.» Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen. Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten.

