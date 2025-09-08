Am Londoner Grossflughafen Heathrow kommt es am frühen Abend zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden. Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert.
Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: «Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert.» Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort.
Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen. Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten.