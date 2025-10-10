  1. Privatkunden
Video zeigt Spektakel-Rettung Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem Haus

Nicole Agostini

10.10.2025

Spektakuläre Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

In Florida musste die Feuerwehr einen übergewichtigen Mann mit einem Kran aus seiner Wohnung bergen – für den medizinischen Notfall war das die einzige Option.

Nicole Agostini

10.10.2025, 12:26

10.10.2025, 12:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Florida musste die Feuerwehr einen stark übergewichtigen Mann mit einem Kran aus seiner Wohnung im zweiten Stock bergen.
  • Der Mann wiegt rund 272 Kilogramm und benötigte dringend medizinische Hilfe, weshalb der Kran die einzige Rettungsmöglichkeit war.
  • Solche Bergungen sind oft notwendig, da plötzliche Bewegungen bei immobilen, übergewichtigen Personen zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen können.
Mehr anzeigen

Die Rettung war spektakulär, aber medizinisch notwendig: Die Feuerwehr im US-Bundesstaat Florida musste einen übergewichtigen Mann aus seiner Wohnung per Kran holen. Der Mann wohnt in der zweiten Etage und wiegt laut Medienberichten 600 Pfund, das sind umgerechnet 272 Kilogramm.

Die Person benötigte medizinische Hilfe. Um ihr das zu ermöglichen, war die Bergung mit dem Kran die einzige Möglichkeit, dass die Person aus der Wohnung kommt. 

Solche Einsätze sind keine Seltenheit

Bei Menschen mit starkem Übergewicht, die für längere Zeit nicht mobil sind, drohen lebensgefährliche Thrombosen oder andere Komplikationen, wenn sie sich plötzlich bewegen.

Im Video siehst du die Aufnahmen, wie der Kran den Mann, der im Bett liegt, aus der zweiten Etage rettet.

