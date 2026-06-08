Spektakulärer Vorfall: LKW-Anhänger mit Feuerwerk explodiert auf der Autobahn
Ein Fahrzeugbrand hat im US-Bundesstaat Tennessee für einen aussergewöhnlichen Einsatz gesorgt. Die Ladung eines Feuerwerks-Anhängers explodiert in einer Serie von Detonationen auf der Autobahn.
08.06.2026
Ein Fahrzeugbrand hat im US-Bundesstaat Tennessee für einen aussergewöhnlichen Einsatz gesorgt: Die Ladung eines Feuerwerks-Anhängers explodiert in einer Serie von Detonationen auf der Autobahn.
Am Samstag, den 6. Juni, gerät ein mit Feuerwerkskörpern beladener Anhänger auf der Interstate 75 nahe Chattanooga, Tennessee, in Brand.
Die extreme Hitze löst eine spektakuläre Serie unkontrollierter Explosionen direkt auf der Fahrbahn aus. Die Autobahn musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden – verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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