Ein illegal gezündetes Feuerwerk hat in North Carolina eine Wohnung in Brand gesetzt. Ein siebenjähriger Bub kam dabei ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Die mutmassliche Verursacherin wurde festgenommen.

Darum geht’s In Dunn im US-Bundesstaat North Carolina ist ein siebenjähriger Bub nach einem Feuerwerks-Unfall gestorben.

Ein Feuerwerkskörper flog durch ein Fenster und setzte die Wohnung in Brand.

Eine 35-jährige Nachbarin wurde festgenommen und unter anderem wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Feuerwerks-Unfall am US-Nationalfeiertag hat in North Carolina ein Kind das Leben gekostet. Der siebenjährige Cashmere Elijah Parker starb, nachdem ein Feuerwerkskörper durch ein Fenster in eine Wohnung flog und dort einen Brand auslöste.

Der Vorfall ereignete sich am 4. Juli kurz vor 23 Uhr in einer Wohnanlage in Dunn, nordöstlich von Fayetteville.

Laut Polizei soll eine 35-jährige Nachbarin ein illegales Feuerwerk gezündet haben. Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie mehrere Feuerwerkskörper knapp über dem Boden explodieren. Einer davon schiesst seitlich davon und fliegt direkt in das Fenster der Wohnung, in der sich der Bub befand.

Das Feuer griff auf vier Wohnungen über. 13 Familien wurden obdachlos. Der Stiefvater des Kindes wurde wegen Rauchvergiftung ins Spital gebracht, eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt.

Mutter sah letzte Momente ihres Sohnes

Die mutmassliche Verursacherin wurde drei Tage später in einem Hotel in Fayetteville festgenommen. Ihr werden unter anderem fahrlässige Tötung, Brandstiftung und Besitz von Pyrotechnik vorgeworfen. Sie befindet sich gegen Kaution in Haft.

Polizeichef Timothy Gay sprach von einem sinnlosen Unglück. «Wir können Gebäude ersetzen, aber wir können dieses Kind nicht ersetzen», sagte er an einer Pressekonferenz.

Besonders tragisch: Die Verwaltung der Wohnanlage hatte die Bewohner nur drei Tage vor dem Brand schriftlich daran erinnert, dass Feuerwerk auf dem Gelände verboten ist.

Die Mutter des getöteten Buben sagte unter Tränen, sie habe die letzten Momente ihres Sohnes auf Überwachungskameras gesehen. Er habe verängstigt von Raum zu Raum geklopft und um Hilfe gerufen.