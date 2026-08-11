Ein Dienstwagen ist auf dem Flughafen Mailand-Linate mit einem Privatjet zusammengestossen. Verletzt wurde niemand, der Flugbetrieb musste jedoch rund 40 Minuten unterbrochen werden. Mehrere Linienflüge mussten umgeleitet werden.

Darum geht’s Auf dem Vorfeld des Flughafens Mailand-Linate kollidierten ein Fiat Panda und ein Privatjet.

Der Jet rollte mit Genehmigung der Flugsicherung zur Startbahn, als das Dienstfahrzeug seinen Weg kreuzte.

Der Flughafen stellte den Betrieb für rund 40 Minuten ein und leitete zwei ankommende Flüge um. Zusammenfassung erstellt mit

Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Montag den Betrieb am Mailänder Flughafen Linate vorübergehend zum Stillstand gebracht. Ein Dienstwagen eines Flughafenunternehmens kollidierte auf dem Vorfeld mit einem Privatjet.

Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen zeigen, wie der Privatjet mit Genehmigung der Flugsicherung in Richtung Startbahn rollt. Von links nähert sich plötzlich ein weisser Fiat Panda und fährt offenbar ohne abzubremsen weiter. Wenig später stossen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Flugbetrieb musste dennoch für rund 40 Minuten unterbrochen werden.

Ursache des Unfalls noch unklar

Nach ersten Einschätzungen hätte der Fahrer des Dienstwagens den herannahenden Privatjet sehen können. Weshalb er nicht rechtzeitig anhielt, wird untersucht.

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Die Ermittler prüfen unter anderem, ob ein medizinischer Notfall oder eine Ablenkung zum Unfall geführt haben könnte. Auch die mögliche Benutzung eines Mobiltelefons steht als Ursache im Raum. Bestätigt ist bislang keine dieser Vermutungen.

Fachleute weisen darauf hin, dass die Kollision deutlich schwerwiegender hätte enden können. Wäre der Wagen einige Sekunden früher an der Stelle eingetroffen oder auf ein grösseres Flugzeug getroffen, wären gravierendere Folgen möglich gewesen.

Zwei Linienflüge umgeleitet

Nach dem Zusammenstoss rückten Rettungskräfte aus. Die Unfallstelle wurde untersucht und der Flughafenbetrieb währenddessen eingestellt.

Ein Airbus A220 der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways musste nach Bergamo ausweichen. Einen Airbus A321neo der niederländischen KLM leitete die Flugsicherung zum Flughafen Mailand-Malpensa um.

Die Gewerkschaft Fast Confsal sieht in dem Vorfall ein weiteres Zeichen für Sicherheitsprobleme auf den Vorfeldern italienischer Flughäfen. Wenige Tage zuvor war es demnach bereits in Neapel zu einem Unfall zwischen einem Bodenfahrzeug und einem Flugzeug gekommen.