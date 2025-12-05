FIFA-Präsident Gianni Infantino (rechts) überreichte Donald Trump eine Goldmedaille, ein Zertifikat und den Friedenspokal, eine goldene Weltkugel, die von mehreren Händen getragen wird. Bild: Keystone

Der neue FIFA-Friedenspreis geht an Donald Trump. Die Auszeichnung wurde erst kürzlich ins Leben gerufen – ein Fussball-Bezug ist nicht nötig. Kritiker sprechen von einem Freundschaftsdienst.

DPA, Agence France-Presse dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FIFA-Boss Gianni Infantino hat US-Präsident Donald Trump im Rahmen der WM-Auslosung mit dem neuen «Friedenspreis» des Fussball-Weltverbandes geehrt.

Trump habe «unerschütterlichen Einsatz für den Frieden auf der ganzen Welt» gezeigt, lobte Infantino in Washington.

Trump sprach von einer der «grössten Ehren meines Lebens». Im Kongo habe er Millionen Leben gerettet, in vielen anderen Ländern Kriege beendet oder verhindert, betonte er. Mehr anzeigen

Es ist nicht der Nobelpreis, sondern eine FIFA-Auszeichnung: Donald Trump (79) hat den neuen Friedenspreis des Fussball-Weltverbandes erhalten. Der US-Präsident wurde bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington mit der von FIFA-Präsident Gianni Infantino erst jüngst initiierten Auszeichnung geehrt.

«Das ist ihr Preis», sagte Infantino bei der Showgala im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington unweit von Trumps Amtssitz, dem Weissen Haus. «Dieser Preis wird jährlich vergeben, um einen Menschen auszuzeichnen, der ein klares Engagement für Frieden auf der Welt fördert.»

Donald Trump is awarded the inaugural FIFA Peace Prize, at the 2026 World Cup draw in Washington, D.C. pic.twitter.com/aXjA67GVNZ — Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2025

Trump hängte sich selbst die goldene Medaille um den Hals. «Das ist eine der grössten Ehrungen meines Lebens», sagte er.

Premiere für FIFA-Preis

Die FIFA hatte den Preis erst Anfang November ausgelobt. Mit ihm sollen künftig Personen ausgezeichnet werden, die sich durch «aussergewöhnliche Taten für Frieden und Einheit der Welt», hervorgetan hätten, hiess es. Ein Fussball-Bezug der geehrten Personen ist nicht erforderlich.

Kritiker hatten Infantino unterstellt, dass er die Auszeichnung extra für Trump ins Leben gerufen habe. Es gebe kein transparentes Verfahren, keine Nominierten, keine Jury, und sei offenbar auch für den FIFA-Rat neu gewesen, sagte die Direktorin von Human Rights Watch, Minky Worden, bei einer Pressekonferenz verschiedener Gruppen in Washington zwei Tage vor der Auslosung über die bevorstehende Preisvergabe.

Journalists in the US are seeing their access restricted, their visas threatened, and their safety put into question.@FIFAcom and the host governments "must guarantee the freedom and safety of journalists before, during, and after the 2026 @FIFAWorldCup."https://t.co/aHVLDIz5np — Freedom of the Press (@FreedomofPress) December 4, 2025

Infantino hatte dafür plädiert, dass Trump den Friedensnobelpreis erhalten solle. Dass der US-Präsident diese unvergleichbar bedeutendere Ehrung für sich reklamiert, ist bekannt.

Enge Kooperation von Trump und Infantino

Trump und Infantino pflegen seit Monaten ein enges Verhältnis bei den Vorbereitungen auf die WM 2026. Die USA sind mit der Ausrichtung von 76 Spielen der Hauptgastgeber des XXL-Turniers. In Mexiko und Kanada finden je 13 Spiele statt.

Infantino war mehrfach im Weissen Haus zu Gast. Trump ist Vorsitzender der von ihm gegründeten amerikanischen WM-Task-Force. Der US-Präsident hatte zuletzt angekündigt, die Austragung von Spielen in US-Städten zu untersagen, sollten sich diese nicht an die von ihm vorgeschriebenen Sicherheitsregeln halten. Infantino würde solch einen historischen Spielorttausch für ihn vornehmen, versicherte er.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (r) hält die USA als WM-Gastgeber für ein sicheres Land. Archivbild: Evan Vucci/AP/dpa

Kurz vor der Auslosung rückte Trump von dieser Drohung ab. «Nein, das möchte ich nicht tun.» Er versicherte aber, dass man das Problem lösen werde, wenn es eins gebe. «Ich habe das in Washington D.C. und überall sonst, wo wir waren, bewiesen, also werden wir das ganz einfach in den Griff bekommen», sagte er.

Infantino war bei der Amtseinführung von Trump im Januar und beim Friedensgipfel in Scharm El-Scheich der Gast des US-Präsidenten. Die Beendigung des Gaza-Krieges ist eine von mehreren friedensstiftenden Massnahmen, die Trump für sich reklamiert. Seine Bemühungen zum Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine waren noch nicht erfolgreich.

Bei der Club-WM im Sommer sorgte der Republikaner mit einem ungewöhnlichen Auftritt bei der Siegerehrung des FC Chelsea für Schlagzeilen in der Fussball-Welt. Gegen alle Gewohnheiten blieb Trump für das Siegerfoto mit den Spielern auf dem Podium. Infantino schob ihn behutsam aus dem Fokus.