Am Rande der WM-Auslosung FIFA-Friedenspreis für Trump – Kritik von Menschenrechtlern

dpa

5.12.2025 - 19:20

FIFA-Präsident Gianni Infantino (rechts) überreichte Donald Trump eine Goldmedaille, ein Zertifikat und den Friedenspokal, eine goldene Weltkugel, die von mehreren Händen getragen wird.
FIFA-Präsident Gianni Infantino (rechts) überreichte Donald Trump eine Goldmedaille, ein Zertifikat und den Friedenspokal, eine goldene Weltkugel, die von mehreren Händen getragen wird.
Bild: Keystone

Der neue FIFA-Friedenspreis geht an Donald Trump. Die Auszeichnung wurde erst kürzlich ins Leben gerufen – ein Fussball-Bezug ist nicht nötig. Kritiker sprechen von einem Freundschaftsdienst.

,

DPA, Agence France-Presse

05.12.2025, 19:20

05.12.2025, 20:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FIFA-Boss Gianni Infantino hat US-Präsident Donald Trump im Rahmen der WM-Auslosung mit dem neuen «Friedenspreis» des Fussball-Weltverbandes geehrt.
  • Trump habe «unerschütterlichen Einsatz für den Frieden auf der ganzen Welt» gezeigt, lobte Infantino in Washington.
  • Trump sprach von einer der «grössten Ehren meines Lebens». Im Kongo habe er Millionen Leben gerettet, in vielen anderen Ländern Kriege beendet oder verhindert, betonte er.
Mehr anzeigen

Es ist nicht der Nobelpreis, sondern eine FIFA-Auszeichnung: Donald Trump (79) hat den neuen Friedenspreis des Fussball-Weltverbandes erhalten. Der US-Präsident wurde bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington mit der von FIFA-Präsident Gianni Infantino erst jüngst initiierten Auszeichnung geehrt. 

«Das ist ihr Preis», sagte Infantino bei der Showgala im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington unweit von Trumps Amtssitz, dem Weissen Haus. «Dieser Preis wird jährlich vergeben, um einen Menschen auszuzeichnen, der ein klares Engagement für Frieden auf der Welt fördert.» 

Trump hängte sich selbst die goldene Medaille um den Hals. «Das ist eine der grössten Ehrungen meines Lebens», sagte er.

Premiere für FIFA-Preis

Die FIFA hatte den Preis erst Anfang November ausgelobt. Mit ihm sollen künftig Personen ausgezeichnet werden, die sich durch «aussergewöhnliche Taten für Frieden und Einheit der Welt», hervorgetan hätten, hiess es. Ein Fussball-Bezug der geehrten Personen ist nicht erforderlich.

Kritiker hatten Infantino unterstellt, dass er die Auszeichnung extra für Trump ins Leben gerufen habe. Es gebe kein transparentes Verfahren, keine Nominierten, keine Jury, und sei offenbar auch für den FIFA-Rat neu gewesen, sagte die Direktorin von Human Rights Watch, Minky Worden, bei einer Pressekonferenz verschiedener Gruppen in Washington zwei Tage vor der Auslosung über die bevorstehende Preisvergabe. 

Infantino hatte dafür plädiert, dass Trump den Friedensnobelpreis erhalten solle. Dass der US-Präsident diese unvergleichbar bedeutendere Ehrung für sich reklamiert, ist bekannt.

Enge Kooperation von Trump und Infantino

Trump und Infantino pflegen seit Monaten ein enges Verhältnis bei den Vorbereitungen auf die WM 2026. Die USA sind mit der Ausrichtung von 76 Spielen der Hauptgastgeber des XXL-Turniers. In Mexiko und Kanada finden je 13 Spiele statt. 

Infantino war mehrfach im Weissen Haus zu Gast. Trump ist Vorsitzender der von ihm gegründeten amerikanischen WM-Task-Force. Der US-Präsident hatte zuletzt angekündigt, die Austragung von Spielen in US-Städten zu untersagen, sollten sich diese nicht an die von ihm vorgeschriebenen Sicherheitsregeln halten. Infantino würde solch einen historischen Spielorttausch für ihn vornehmen, versicherte er. 

FIFA-Präsident Gianni Infantino (r) hält die USA als WM-Gastgeber für ein sicheres Land.
FIFA-Präsident Gianni Infantino (r) hält die USA als WM-Gastgeber für ein sicheres Land.
Archivbild: Evan Vucci/AP/dpa

Kurz vor der Auslosung rückte Trump von dieser Drohung ab. «Nein, das möchte ich nicht tun.» Er versicherte aber, dass man das Problem lösen werde, wenn es eins gebe. «Ich habe das in Washington D.C. und überall sonst, wo wir waren, bewiesen, also werden wir das ganz einfach in den Griff bekommen», sagte er.

Infantino war bei der Amtseinführung von Trump im Januar und beim Friedensgipfel in Scharm El-Scheich der Gast des US-Präsidenten. Die Beendigung des Gaza-Krieges ist eine von mehreren friedensstiftenden Massnahmen, die Trump für sich reklamiert. Seine Bemühungen zum Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine waren noch nicht erfolgreich. 

Bei der Club-WM im Sommer sorgte der Republikaner mit einem ungewöhnlichen Auftritt bei der Siegerehrung des FC Chelsea für Schlagzeilen in der Fussball-Welt. Gegen alle Gewohnheiten blieb Trump für das Siegerfoto mit den Spielern auf dem Podium. Infantino schob ihn behutsam aus dem Fokus.

Die Schweiz wird an der WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. Die Nati spielt gegen Kanada und Katar und den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina. Die Einschätzung von blue Sport Experte Marco Streller.

05.12.2025

STORY: In diesem Pool in Kapstadt bekommt der Begriff «Atemzüge» eine ganz neue Bedeutung. In der südafrikanischen Stadt wird eine Meisterschaft im Tauchschach ausgetragen. Sich selbst unter  Wasser zu halten und gleichzeitig die Figuren auf dem Spielbrett zu ziehen, scheint eine Herausforderung zu sein.  Bei dem Event am Donnerstag zeigte sich der US-Schachgrossmeister Hans Niemann besonders geschickt. Er gewann das Match. «Ich hab' festgestellt, dass ich tatsächlich mehr Zeit unter Wasser verbringen kann, manchmal konnte ich mir richtig Zeit lassen, weil ich den Atem anhalten konnte; ich hab' mich wohl gefühlt und Druck auf meine Gegner gemacht. Ich hab' mich schnell bewegt und ihre Züge vorausgesehen. Alles lief wie am Schnürchen.» Das Schachbrett ist mit Gewichten versehen und magnetisiert. Das sogenannte «Diving Chess»-Format wurde 2012 vom Londoner Erfinder Etan Ilfeld entwickelt, dem Gründer der Mind Sports Olympiade. Der Wettbewerb am Donnerstag fand im Rahmen des Freestyle Chess Grand-Slam-Finales statt, das am Montag in Kapstadt beginnt. Ausser Niemann und seinem Landsmann Fabiano Caruana nehmen noch andere Grossmeister teil, darunter der Weltranglistenerste Magnus Carlsen, Weltcup-Sieger Javokhir Sindarov aus Usbekistan und der Deutsche Vincent Keymer.

05.12.2025

Schlüsselfigur bei GC. Bei Servette nur Joker-Ensätze. Giotto Morandi (26) muss sich mit seiner neuen Rolle zurechtfinden.

05.12.2025

