Darum braucht Europa die Ukraine bald mehr als umgekehrt

Krieg der Technik in der Ukraine: Roboter holt Grossmutter (77) und Haustiere aus der Todeszone Evakuierungen im Frontgebiet gehören zu den riskantesten Einsätzen im Ukraine-Krieg. Um Menschenleben zu schützen, setzt die Ukraine deshalb zunehmend auf Technik. Sogar Hund und Katze werden so gerettet. 27.04.2026

Die Ukraine ist für die Sicherung von Europa ein wichtiger Faktor, mahnt Finnlands Präsident. Denn ihre Armee kann Dinge, die auf dem Kontinent sonst niemand kann: 5 Bereiche, in denen die Ukraine militärisch glänzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Finnland und Estland unterstützen gemeinsam den EU- und Nato-Beitritt der Ukraine. Präsident Stubb sieht die Ukraine zunehmend als Gewinn für Europa.

Die Ukraine hat eine grosse, kampferfahrene Armee und ist führend bei Drohnen und Luftverteidigung. Drohnen bestimmen heute den Grossteil der Gefechte.

Kiew baut Langstreckenwaffen aus und trifft russische Infrastruktur effektiv. Russland kommt militärisch nur langsam voran und erleidet hohe Verluste. Mehr anzeigen

Es ist ein herzliches Treffen der Präsidenten zweier Länder, die sich sehr nahe stehen. Finnland und Estland teilen dieselbe Sprachfamilie, pflegen freundschaftliche kulturelle Kontakte und sind auch wirtschaftlich eng verwoben. Und: Beide grenzen im Osten an Russland.

Es ist also kein Wunder, dass bei dem Besuch von Alar Karius bei seinem Amtskollegen Alexander Stubb in Helsinki auch der Ukraine-Krieg zur Sprache kommt: Auf der gemeinsamen Pressekonferenz unterstützt das Duo unisono Kiews Beitritt sowohl zur EU wie auch zur Nato.

Treffen unter Freunden: Alexander Stubb (hinten links) neben Alar Karis am 28. April in Helsinki. Bild: Keystone

Stubb wird dabei deutlich: «Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie sehr Europa die Ukraine wirklich braucht, sei es als EU-Mitglied oder als NATO-Mitglied», mahnt der Finne. Tatsächlich sei es inzwischen so weit, dass Europa mehr von der Ukraine profitieren könnte als umgekehrt.

Wie kommt der 58-Jährige zu diesen Aussagen? Hier 5 Punkte, die ihm recht geben.

Eine grosse, erfahrene Armee

Die Ukraine verfügt laut Stubb über «das grösste, effizienteste und modernste Militär in Europa». Kiews Streitkräfte sind – abgesehen von denen des Kriegsgegners – tatsächlich zahlenmässig vorn: Der Personalbestand ist grösser als der von Frankreich, Deutschland und Grossbritannien zusammen.

Europas grösste Armeen (aktives Personal) laut IISS Russland: 1'264'000

Ukraine: 677'000

Frankreich: 203'900

Deutschland: 179'850

Polen: 164'200

Italien 160'400

Grossbritannien: 150'00

Griechenland: 131'650

Spanien: 119'000

Rumänien: 68'500

Schweiz: 19'500 Mehr anzeigen

Kiews Streitkräfte bieten nicht nur in der Quantität Vorteile, sondern auch in der Qualität: Das Gros der Soldaten hat Kampferfahrung, was man von den meisten Armeen der Westeuropäer nicht behaupten kann.

Zum Thema Effizienz liefert Stubb selbst Orientierungswerte: «Die Zahl der toten und verwundeten Soldaten ist auf russischer Seite auf 30'000 bis 35'000 pro Monat gestiegen – bei einem Verhältnis von einem Ukrainer zu fünf Russen.»

Months of attacks, heavy casualties, constant pressure… and the line is barely budging. Urban approaches, layered defenses, drones overhead, artillery blocking everything. Ukraine is forcing Russia into slow, reactive attacks that are draining manpower and time. Russian losses are enormous.



[image or embed] — D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@dradka.bsky.social) 20. April 2026 um 14:00

Drohnen verändern die Frontlinie

Wie kommen die Zahlen zustande? Während früher vor allem Artillerie für die Verluste an der Front verantwortlich war, geht das Gros der Toten und Verwundeten heute auf das Konto von Drohnen: Sie würden inzwischen 80 Prozent der Verluste verursachen, schreibt die «Financial Times». Die Ukraine selbst spricht gar von 95 Prozent.

‼️🛩Footage from the enemy side, which shows the intensity of the use of FPV drones on the fiber optic line in the Konstantinovka direction🫡

➖The field is littered with a web of fiber optic threads🔥 pic.twitter.com/8CX8CptSv7 — Z.O.V Military (@WarHunter2222) April 25, 2026

Gleichzeitig weiten die Drohnen die Kampfzone aus: So können auch Dutzende Kilometer hinter der Front Einheiten oder Material attackiert werden. Das hat Folgen: «In der Todeszone, die näher an der Frontlinie liegt, werden fast keine Transporte eingesetzt», erklärt Iryna Rybakova von der ukrainischen 93. Mechanisierten Brigade der FT.

Ukraine plans to build a 10-15 km kill zone through Drone Line, which already brings together 1,000+ UAV crews. In March alone, they struck 10,500+ Russian troops and hundreds of vehicles. The #Netherlands has allocated $880 million to support the project. Dank je!



[image or embed] — Alina Pereverzieva 🇺🇦 (@perevaa.bsky.social) 10. April 2026 um 14:28

Der Feind kann «vorne, hinten, [an den] Seiten sein – und ganz sicher wird er im Himmel sein», ergänzt der Soldat Volodymyr Demchenko. Die Ukraine ist dabei nicht nur bei der Entwicklung von unbemannten Fliegern führend, sondern geht auch bei dem Einsatz von Bodendrohnen voran: 25'000 von ihnen sollen in der ersten Jahreshälfte 2026 beschafft werden.

Das sind mehr als doppelt so viele, wie im ganzen letzten Jahr gekauft worden sind, weiss «Defense News». Alleine im März hätten Bodendrohnen 9000 Einsätze bestritten, heisst es weiter. Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ruft das Ziel aus, in Zukunft die komplette Logistik der Front mit Robotern zu bestreiten.

Gestärkte Luftverteidigung

Was Kiew kann, kann Moskau auch: Russland verfügt nach der Ukraine über das grösste Know-how in Sachen Drohnen. Im Ernstfall wäre Europa damit völlig überfordert: Der Iran-Krieg hat gezeigt, wie schlecht der Westen und seine Verbündeten auf diese Bedrohung vorbereitet sind. Ein Konzept, wie angemessen auf solche Angriffe reagiert werden kann, fehlt.

Die ukrainischen Streitkräfte haben eine geschichtete Luftverteidigung ausgebaut, in der Jets, Abfangraketen, Flakgeschütze und mobile Teams Hand in Hand arbeiten. Wichtig ist dabei die Verhältnismässigkeit: Das Abschiessen generischer Munition darf nicht mehr kosten als das Ziel.

In dieser Hinsicht bewähren sich Abfangdrohnen, deren Entwicklung die Ukraine prägt. Seit Jahresbeginn habe Kiew schon doppelt so viele Exemplare in Dienst gestellt wie im gesamten vorherigen Jahr, teilt das Verteidigungsministerium mit. Im März hätten sie 33'000 generische Drohnen abgefangen.

Der technische Vorsprung wird mittlerweile anerkannt: Davon zeugen die Kooperationen der Ukraine, die inzwischen mit Ländern wie Deutschland, Norwegen, den Niederlanden und Japan sowie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten Drohnen produziert.

Sogar die USA haben den technologischen Vorsprung der Ukrainer inzwischen erkannt – und auch sie kooperieren jetzt mit Kiew, siehe obiges Video.

Langstrecken-Kapazitäten

Nicht nur bei Drohnen macht die Ukraine vorwärts – auch bei Raketen schlummert Potenzial in dem Land. So wird nun bekannt, dass der Militär-Geheimdienst HUR während des Krieges zwei Mal Abfangraketen ins All geschossen hat.

Krieg in der Ukraine Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Das berichtet zumindest der Abgeordnete Fedir Venislavskyi dem ukrainischen Portal RBC. Die erste Rakete, die von einem Transportflugzeug abgefeuert wurde, habe demnach eine Höhe von 100 Kilometern erreicht, die zweite sei auf 204 Kilometer gekommen. Es habe sich dabei nicht um Tests, sondern um Kampfeinsätze gehandelt.

Ukraine Launched Carrier Rockets Into Space Twice Using Transport Aircraft “In other words, Ukraine already has the technical capabilities to counter such enemy attack systems (Oreshnik, ed.) and destroy them in space,” the parliamentarian noted. #MOG8 militarnyi.com/en/news/ukra...



[image or embed] — Michael O’Grady 🇨🇦 (@mog7546.bsky.social) 13. April 2026 um 21:31

«Das bedeutet, dass die Ukraine bereits über technische Möglichkeiten verfügt, ähnliche feindliche Angriffssysteme abzuwehren und sie im Weltraum zu zerstören», erklärt der Parlamentarier. «Wir haben Raketen, die fast niemand kennt, die feindliches Territorium in einer Entfernung von bis zu 500 Kilometern treffen und mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen.»

Diese sind allerdings offensichtlich nicht in grosser Stückzahl vorhanden – und werden wohl vor allem für Spezialmissionen eingesetzt. Das Verteidigungsministerium in Kiew teilt passend dazu am 28. April mit, dass sich die Reichweite seiner Langstreckenwaffen seit dem Kriegsbeginn mehr als verdoppelt habe, meldet AP. Im Februar 2022 habe man Ziele in 630 Kilometer Entfernung treffen können. Heute sei man bei 1750 Kilometern.

Das muss sich auf neue Langstrecken-Dohnen beziehen, denn der ukrainische Marschflugkörper FP-5 Flamingo schafft sogar 3000 Kilometer. Kiew hat zum Beispiel gerade die neue Drohne Sichen vorgestellt, die angeblich 1400 Kilometer weit fliegt.

Strategisches Können

«Wenn man sich die letzten vier Monate ansieht, macht sich die Ukraine tatsächlich viel besser als Russland», schätzt Alexander Stubb die Lage auf dem Schlachtfeld ein, wo Wladimir Putins Soldaten deutlich langsamer vorankommen.

The Russian military blogger "Rybar" has started complaining that Russia is losing all the progress it has made over the past year in the offensive near Zaporizhzhia. According to him, the Armed Forces of Ukraine's superiority in drones and trained operators is playing a major… pic.twitter.com/JQDBcOdFtc — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2026

Moskau zahlt dafür einen hohen Preis, so Stubb. «Die Ukraine hat jetzt die Möglichkeit, mehr Raketen und Drohnen auf Russland abzuschiessen als umgekehrt. Das Tempo, mit dem Russland vorrückt, ist tatsächlich minimal, mit einem Preis von etwa 250 Toten pro Quadratkilometer.»

Hinzu kommt der massive wirtschaftliche Schaden, den Kiew gerade im grössten Land der Welt anrichtet: Eigentlich kann sich der Kreml über die stark gestiegenen Energiepreise freuen, die der Iran-Krieg befeuert. Der schwedische Geheimdienst attestiert jedoch, dass das nicht ausreicht.

«Trotz der jüngsten Phase mit hohen Ölpreisen, die Russland höhere Einnahmen beschert hat, wäre ein Preis von über 100 Dollar pro Barrel für ein ganzes Jahr nötig, um das russische Haushaltsdefizit zu beheben», zitiert «Euronews» am 21. April aus einem entsprechenden Dokument.

Doch auch das funktioniert nur, wenn Russland sein Öl und Gas raffinieren, lagern und exportieren kann. Kiew weiss das allerdings auch – und attackiert seit Beginn des Iran-Krieges unablässig und wiederholt die entsprechenden Einrichtungen. Die Folge: Im März ist der Öl-Export pro Tag um 300'000 Barrel gesunken, so «Al Jazeera».

Video aus dem Ressort