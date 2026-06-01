12-Tonnen-Wal strandet an Frankreichs Küste – Bergung gelingt in Rekordzeit

Frankreich transportiert Wal ab Der Wal wurde auf einem Lastwagen abtransportiert. Bild: AFP Die Ladefläche war dabei zu klein für den Wal. Bild: AFP Zuvor wurde der Wal mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Bild: AFP Der Wal strandete an der französischen Atlantikküste. Bild: AFP Frankreich transportiert Wal ab Der Wal wurde auf einem Lastwagen abtransportiert. Bild: AFP Die Ladefläche war dabei zu klein für den Wal. Bild: AFP Zuvor wurde der Wal mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Bild: AFP Der Wal strandete an der französischen Atlantikküste. Bild: AFP

An der französischen Atlantikküste ist ein über zwölf Tonnen schwerer Finnwal gestrandet und verendet. Weniger als einen Tag später wurde der Kadaver bereits geborgen. Nun soll eine Untersuchung klären, weshalb sich das Tier so weit verirrt hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein weiblicher Finnwal strandete an der Küste der Île de Ré im Westen Frankreichs.

Das Tier war rund zehn Meter lang und wog mehr als zwölf Tonnen.

Experten wollen nun mittels Autopsie die Ursache der Strandung untersuchen. Mehr anzeigen

An der französischen Atlantikküste hat die Strandung eines Finnwals für Aufsehen gesorgt.

Das weibliche Tier wurde am Freitagabend bei Rivedoux-Plage auf der Insel Île de Ré entdeckt. Der Wal war rund zehn Meter lang und brachte nach Angaben der Behörden mehr als zwölf Tonnen auf die Waage. Noch in derselben Nacht verendete das Tier.

Kran hebt Wal auf Lastwagen

Die Bergung erfolgte ungewöhnlich schnell. Bereits weniger als 24 Stunden nach dem Fund rückten Spezialisten mit schwerem Gerät an. Mithilfe eines Krans wurde der Kadaver aus dem Wasser gehoben und auf einen Lastwagen verladen.

Bilder der Bergungsaktion zeigen, wie die gewaltige Schwanzflosse des Tieres über die Ladefläche hinausragte.

Experten rätseln über Ursache

Für Fachleute ist die Strandung bemerkenswert. Finnwale gehören nach den Blauwalen zu den grössten Tieren der Erde und sind normalerweise weit draussen auf den Weltmeeren unterwegs.

Experten des französischen Strandungsnetzwerks vermuten, dass sich das Tier möglicherweise bereits längere Zeit von seiner Gruppe entfernt hatte. Warum es schliesslich an der Küste strandete, ist bislang unklar.

Nun wird der Wal wissenschaftlich untersucht. Eine Autopsie soll Hinweise darauf liefern, ob Krankheiten, Verletzungen oder andere Faktoren zur Strandung geführt haben.