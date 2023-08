Gemäss Meeresbiologen zählen Geissbrassen zu den bissigen Fischarten im Mittelmeer. imago stock&people

Fische beissen vermehrt Badegäste auf der spanischen Ferieninsel Mallorca. Über die Gründe, weshalb die Fische immer häufiger die Menschen anknabbern, gibt es bisher nur Theorien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Berichte, dass Badegäste auf der spanischen Insel Mallorca von Fischen gebissen werden, häuften sich.

Laut Meeresbiologen schnappten vor allem Jungfische zu.

Besonders beliebt soll die menschliche Hornhaut sein.

Warum die Fische Schwimmer*innen angreifen, könnte an den wärmeren Gewässern liegen. Mehr anzeigen

Feriengäste an Mallorcas Stränden sind beunruhigt. Wie das Lokalmedium «Mallorca Magazin» berichtet, hätten vor Kurzem mehrere Schwimmer, unter anderem am Traumstrand Playa Es Trenc, blutige Bisswunden erlitten.

Auch internationale Medien berichteten in den vergangenen Wochen über das sogenannte «Mallorca-Phänomen», demnach Feriengäste vermehrt von Fischen attackiert worden sind. Rettungsschwimmer gegenüber der Presse die Beobachtung, dass auf der Mittelmeerinsel die Anzahl von verletzten und angegriffenen Touristen durch Fische von Jahr zu Jahr kontinuierlich steigt.

Feriengäste am mallorquinischen Strand Es Trenc meldeten jüngst, häufiger beim Baden von Fischen gebissen worden zu sein. Album/Tolo Balaguer

Hornhaut mögen die Fische besonders

Gemäss der Meeresbiologin Silvia Garcia sei die Ursache für dieses ungewöhnliche Verhalten der Fische schnell gefunden. Im Hochsommer seien die Meeresbewohner deutlich aggressiver, weil sie durch die erhöhten Temperaturen nicht genug Nahrung finden würden. Deshalb würden die Fische alles anknabbern, was halbwegs essbar ausschaue, so Garcia. Beliebt sei unter anderem die Hornhaut an den Füssen der Menschen.

Auch das Schweizer Fischereimagazin «Petri-Heil» sieht eine ähnliche Erklärung für das Verhalten der Fische im Hochsommer. Die Tiere würden direkt auf die Umgebungstemperatur reagieren. Sind diese und damit das Wasser kälter, reagieren die Fische langsamer auf Reize, fangen weniger Nahrung und die Verdauung dauert länger.

Wird es hingegen heiss, kehrt sich dieser Effekt um. Steigen die Temperaturen, werden auch die Fische aktiver. Deren Stoffwechsel beginnt, schneller zu arbeiten, oft schneller, als sie Nahrung zu sich nehmen. Die mögliche Folge: Fische knabbern alles essbar Erscheinende an, so auch die Badegäste.

Vor allem junge Fische beissen zu

Meeresbiologin Garcia erklärt im «Mallorca Magazin» weiter, dass in der Regel wenige Tage oder Wochen alte Jungfische zubeissen. Zu den bissigen Fischarten im Mittelmeer zählen laut Garcia die Geissbrassen und Bandbrassen. Die würden die Menschen aber nur aus Unwissenheit im Babyalter angreifen, ausgewachsene Exeplare würden sich vom Menschen fernhalten, so Garcia.

Apropos: Über das aggressive Verhalten von Jungtieren gegenüber Menschen liegen bislang noch keine Studienergebnisse vor. Eine Theorie besagt, dass der mit dem Klimawandel einhergehende Anstieg der Meerestemperatur für dieses Phänomen mitverantwortlich ist. Aber auch hierfür gibt es gemäss Garcia nicht genügend Belege.