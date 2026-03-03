Fleck am Hals befeuert Spekulationen über Trumps Gesundheit

Was wie ein Hautausschlag an Donald Trumps Hals aussieht, hat eine neue Welle der Spekulation über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst. «Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weissen Hauses verschrieben», zitierte das Weisse Haus Trumps Leibarzt Sean Barbabella. Einen Grund für die Rötung blieb die Erklärung jedoch schuldig.
«Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an, und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten», hiess es weiter. Trump wird im Juni 80 Jahre alt. Er ist der älteste je gewählte US-Präsident und sah sich bereits mehrfach mit Fragen zu seinem Gesundheitszustand konfrontiert.
Häufige blaue Flecken an seiner Hand hatte das Weisse Haus etwa als Nebenwirkung von vielem Händeschütteln erklärt. Auf Videos von öffentlichen Terminen sah man Trump auch immer mal wieder mit geschlossenen Augen. Die Darstellung, er sei eingeschlafen, wies der Präsident aber immer vehement zurück und sprach von Momenten der Entspannung oder Langeweile.
Video zum Thema
Die Antwort ist im Video: Warum hat Donald Trump auf der linken Hand einen Bluterguss?
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fiel Beobachtern ein Bluterguss an Donald Trumps linker Hand auf – ein Detail, das prompt neue Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste.
