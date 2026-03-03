Fleck am Hals befeuert Spekulationen über Trumps Gesundheit

Ein Fleck am Hals von US-Präsident Donald Trump sorgte am Montag für Spekulationen. Bild: Bild:Keystone/EPA/Jim Lo Scalzo

Der Gesundheitszustand des US-Präsidenten sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun heizt eine auffällige Rötung an seinem Hals die Spekulationen erneut an.

Eine Rötung an Donald Trumps Hals hat Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst.

Laut Weissem Haus handelt es sich um eine ärztlich verschriebene Creme gegen Hautirritationen.

Die Behandlung dauert seit einer Woche an, die sichtbare Rötung könne noch mehrere Wochen bestehen bleiben, ein genauer Grund wurde nicht genannt. Mehr anzeigen

Was wie ein Hautausschlag an Donald Trumps Hals aussieht, hat eine neue Welle der Spekulation über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst. «Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weissen Hauses verschrieben», zitierte das Weisse Haus Trumps Leibarzt Sean Barbabella. Einen Grund für die Rötung blieb die Erklärung jedoch schuldig.

«Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an, und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten», hiess es weiter. Trump wird im Juni 80 Jahre alt. Er ist der älteste je gewählte US-Präsident und sah sich bereits mehrfach mit Fragen zu seinem Gesundheitszustand konfrontiert.

Häufige blaue Flecken an seiner Hand hatte das Weisse Haus etwa als Nebenwirkung von vielem Händeschütteln erklärt. Auf Videos von öffentlichen Terminen sah man Trump auch immer mal wieder mit geschlossenen Augen. Die Darstellung, er sei eingeschlafen, wies der Präsident aber immer vehement zurück und sprach von Momenten der Entspannung oder Langeweile.

