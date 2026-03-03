Fleck am Hals befeuert Spekulationen über Trumps Gesundheit

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neues Rätselraten Fleck am Hals befeuert Spekulationen über Trumps Gesundheit

dpa

3.3.2026 - 06:44

Ein Fleck am Hals von US-Präsident Donald Trump sorgte am Montag für Spekulationen. 
Ein Fleck am Hals von US-Präsident Donald Trump sorgte am Montag für Spekulationen. 
Bild: Bild:Keystone/EPA/Jim Lo Scalzo

Der Gesundheitszustand des US-Präsidenten sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun heizt eine auffällige Rötung an seinem Hals die Spekulationen erneut an.

,

DPA, Dominik Müller

03.03.2026, 06:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Rötung an Donald Trumps Hals hat Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst.
  • Laut Weissem Haus handelt es sich um eine ärztlich verschriebene Creme gegen Hautirritationen.
  • Die Behandlung dauert seit einer Woche an, die sichtbare Rötung könne noch mehrere Wochen bestehen bleiben, ein genauer Grund wurde nicht genannt.
Mehr anzeigen

Was wie ein Hautausschlag an Donald Trumps Hals aussieht, hat eine neue Welle der Spekulation über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst. «Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weissen Hauses verschrieben», zitierte das Weisse Haus Trumps Leibarzt Sean Barbabella. Einen Grund für die Rötung blieb die Erklärung jedoch schuldig.

«Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an, und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten», hiess es weiter. Trump wird im Juni 80 Jahre alt. Er ist der älteste je gewählte US-Präsident und sah sich bereits mehrfach mit Fragen zu seinem Gesundheitszustand konfrontiert.

US-Präsident erklärt Gründe. Fleck auf der Hand sorgt bei Trumps WEF-Auftritt für Aufregung

US-Präsident erklärt GründeFleck auf der Hand sorgt bei Trumps WEF-Auftritt für Aufregung

Häufige blaue Flecken an seiner Hand hatte das Weisse Haus etwa als Nebenwirkung von vielem Händeschütteln erklärt. Auf Videos von öffentlichen Terminen sah man Trump auch immer mal wieder mit geschlossenen Augen. Die Darstellung, er sei eingeschlafen, wies der Präsident aber immer vehement zurück und sprach von Momenten der Entspannung oder Langeweile.

Video zum Thema

Die Antwort ist im Video: Warum hat Donald Trump auf der linken Hand einen Bluterguss?

Die Antwort ist im Video: Warum hat Donald Trump auf der linken Hand einen Bluterguss?

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fiel Beobachtern ein Bluterguss an Donald Trumps linker Hand auf – ein Detail, das prompt neue Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste.

23.01.2026

Meistgelesen

«Nicht USA und Israel sind der Feind»
Fleck am Hals befeuert Spekulationen über Trumps Gesundheit
Schwere Bombardierungen erschüttern Teheran +++ USA und Israel rechtfertigen Krieg
Die Ski-Grossmacht Österreich findet nicht aus der Krise
«Joachim Lambi in die Jury zu holen, war keine gute Idee»

Videos aus dem Ressort

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?

02.03.2026

Null Grad, leere Tanks, dunkle Städte – Kuba ist am Limit – Washington verschärft die Krise

Null Grad, leere Tanks, dunkle Städte – Kuba ist am Limit – Washington verschärft die Krise

Die zehnte Kaltfront der Saison trifft Havanna mit voller Wucht: Das Meer drückt in die Stadt, Behörden schlagen Alarm. Gleichzeitig verschärft das Öl-Embargo die Krise: Treibstoff fehlt, der Strom fällt aus – Kuba kämpft ums Überleben.

24.02.2026

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach einem iranischen Angriff auf Tel Aviv zeigt ein Video die Schäden in einem Wohnquartier. Oppositionsführer Yair Lapid spricht vom «Preis eines gerechten Krieges» und ruft die Bevölkerung zum Durchhalten auf.

01.03.2026

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Null Grad, leere Tanks, dunkle Städte – Kuba ist am Limit – Washington verschärft die Krise

Null Grad, leere Tanks, dunkle Städte – Kuba ist am Limit – Washington verschärft die Krise

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Iran – Schweiz. Krieg im Nahen Osten blockiert 4000 Reisende aus der Schweiz

Iran – SchweizKrieg im Nahen Osten blockiert 4000 Reisende aus der Schweiz

Nahost. Teil des Schweizer Botschaftspersonals wartet auf Ausreise

NahostTeil des Schweizer Botschaftspersonals wartet auf Ausreise

Netzsperren, Alarm in Spitälern. Iran im Ausnahmezustand – das ist bisher bekannt

Netzsperren, Alarm in SpitälernIran im Ausnahmezustand – das ist bisher bekannt