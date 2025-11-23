Andere europäische Städte haben es bereits vorgemacht, Florenz zieht nun nach: Miet-E-Scooter sind auf den Strassen und Gehwegen der italienischen Stadt ab April 2026 nicht mehr willkommen. (Archivbild) Keystone

Florenz verbietet ab April 2026 Miet-E-Scooter auf Strassen und Gehwegen. Grund sind Verstösse gegen die Helmpflicht und Probleme mit falsch geparkten Scootern.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Florenz verbietet Miet-E-Scooter ab dem 1. April 2026 komplett auf Strassen und Gehwegen.

Grund ist die nicht durchsetzbare Helmpflicht und viele Beschwerden.

Die Stadt setzt künftig stärker auf Leihvelos und prüft neue E-Scooter-Lösungen. Mehr anzeigen

Die italienische Stadt Florenz verbannt Miet-E-Scooter im kommenden Jahr von ihren Strassen und Gehwegen. Der Stopp greift ab dem 1. April 2026, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa schrieb.

Die Stadtverwaltung der 360'000-Einwohner-Stadt in der Toscana werde keine Verträge mit den bisherigen Anbietern von E-Scootern mehr verlängern, meldete Ansa.

Florenz gehört zu den meistbesuchten Städten Italiens, das neue Verbot dürfte auch viele Reisende betreffen. E-Scooter lassen sich per Smartphone-App ausleihen. Die E-Scooter der Verleihfirmen sind besonders bei Touristinnen und Touristen beliebt, um die Stadt am Fluss Arno schnell und flexibel zu erkunden. Berühmt ist Florenz vor allem für den eindrucksvollen Dom und die weltbekannten Uffizien, ein Kunstmuseum.

Seit Ende 2024 Helmpflicht

Begründet wurde der Schritt damit, dass die Durchsetzung der in Italien seit Ende 2024 geltenden Helmpflicht für E-Scooter nicht gewährleistet werden kann. Von der Stadt hiess es zudem, die Fahrzeuge führten zu Problemen in der Stadt. «Oftmals werden sie falsch geparkt, in die falsche Richtung gefahren oder auf Gehwegen abgestellt», sagte Verkehrsassessor Andrea Giorgio.

E-Scooter gehören in vielen Städten Italiens seit einigen Jahren zum Stadtbild, vor allem in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand im Norden. Bei Einheimischen sorgen sie oft für Ärger, für manche sind sie ein Dorn im Auge.

Andere europäische Städte legten bereits vor

Alternativ will die Stadtverwaltung von Florenz nun vermehrt auf Leihvelos setzen und deren Anzahl erhöhen. Gleichzeitig wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Stadt künftig neue und besser kontrollierte Formen des E-Scooter-Verleihs prüft, «basierend auf einem klaren Rechtsrahmen und technologischen Lösungen, die die Helmpflicht effektiv durchsetzen», hiess es.

Auch in anderen europäischen Städten werden E-Scooter reguliert oder ganz verboten. So verbannten bereits Madrid oder Paris die Leihroller aus dem Stadtgebiet. Als erste deutsche Stadt ging Gelsenkirchen diesen Weg.