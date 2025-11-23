  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch andere europäische Städte Florenz verbannt Miet-E-Scooter ab kommendem Jahr

SDA

23.11.2025 - 05:24

Andere europäische Städte haben es bereits vorgemacht, Florenz zieht nun nach: Miet-E-Scooter sind auf den Strassen und Gehwegen der italienischen Stadt ab April 2026 nicht mehr willkommen. (Archivbild)
Andere europäische Städte haben es bereits vorgemacht, Florenz zieht nun nach: Miet-E-Scooter sind auf den Strassen und Gehwegen der italienischen Stadt ab April 2026 nicht mehr willkommen. (Archivbild)
Keystone

Florenz verbietet ab April 2026 Miet-E-Scooter auf Strassen und Gehwegen. Grund sind Verstösse gegen die Helmpflicht und Probleme mit falsch geparkten Scootern.

Keystone-SDA

23.11.2025, 05:24

23.11.2025, 19:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Florenz verbietet Miet-E-Scooter ab dem 1. April 2026 komplett auf Strassen und Gehwegen.
  • Grund ist die nicht durchsetzbare Helmpflicht und viele Beschwerden.
  • Die Stadt setzt künftig stärker auf Leihvelos und prüft neue E-Scooter-Lösungen.
Mehr anzeigen

Die italienische Stadt Florenz verbannt Miet-E-Scooter im kommenden Jahr von ihren Strassen und Gehwegen. Der Stopp greift ab dem 1. April 2026, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa schrieb.

Die Stadtverwaltung der 360'000-Einwohner-Stadt in der Toscana werde keine Verträge mit den bisherigen Anbietern von E-Scootern mehr verlängern, meldete Ansa.

Florenz gehört zu den meistbesuchten Städten Italiens, das neue Verbot dürfte auch viele Reisende betreffen. E-Scooter lassen sich per Smartphone-App ausleihen. Die E-Scooter der Verleihfirmen sind besonders bei Touristinnen und Touristen beliebt, um die Stadt am Fluss Arno schnell und flexibel zu erkunden. Berühmt ist Florenz vor allem für den eindrucksvollen Dom und die weltbekannten Uffizien, ein Kunstmuseum.

Seit Ende 2024 Helmpflicht

Begründet wurde der Schritt damit, dass die Durchsetzung der in Italien seit Ende 2024 geltenden Helmpflicht für E-Scooter nicht gewährleistet werden kann. Von der Stadt hiess es zudem, die Fahrzeuge führten zu Problemen in der Stadt. «Oftmals werden sie falsch geparkt, in die falsche Richtung gefahren oder auf Gehwegen abgestellt», sagte Verkehrsassessor Andrea Giorgio.

E-Scooter gehören in vielen Städten Italiens seit einigen Jahren zum Stadtbild, vor allem in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand im Norden. Bei Einheimischen sorgen sie oft für Ärger, für manche sind sie ein Dorn im Auge.

Andere europäische Städte legten bereits vor

Alternativ will die Stadtverwaltung von Florenz nun vermehrt auf Leihvelos setzen und deren Anzahl erhöhen. Gleichzeitig wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Stadt künftig neue und besser kontrollierte Formen des E-Scooter-Verleihs prüft, «basierend auf einem klaren Rechtsrahmen und technologischen Lösungen, die die Helmpflicht effektiv durchsetzen», hiess es.

Auch in anderen europäischen Städten werden E-Scooter reguliert oder ganz verboten. So verbannten bereits Madrid oder Paris die Leihroller aus dem Stadtgebiet. Als erste deutsche Stadt ging Gelsenkirchen diesen Weg.

Meistgelesen

Rubio kündigt Änderungen von US-Friedensplan an +++ «Nicht akzeptabel»: Merz lehnt Finanzteil in US-Plan ab
Darum hätte es in Sion keinen Elfmeter für den FCZ geben dürfen
So täuschen Startups technische Fortschritte vor
Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin
Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt

Mehr aus dem Ressort

Medien. «Daily Mail» will Konkurrenten für 500 Millionen Pfund kaufen

Medien«Daily Mail» will Konkurrenten für 500 Millionen Pfund kaufen

Banken. Finma-Direktor warnt vor Risiken auf dem Schweizer Hypothekenmarkt

BankenFinma-Direktor warnt vor Risiken auf dem Schweizer Hypothekenmarkt

Zahl der Woche. 44 Prozent der Pensionskassen investieren wirkungsorientiert

Zahl der Woche44 Prozent der Pensionskassen investieren wirkungsorientiert