Der Republikaner Ron DeSantis strebt an, 2024 ins Weisse Haus einzuziehen. Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa

Schreckmoment für Ron DeSantis: Der der US-Präsidentschaftsbewerber und Gouverneur von Florida war an einem Autounfall beteiligt. DeSantis überstand den Unfall auf dem zu einer Wahlkampfveranstaltung aber ohne Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2024 will Ron DeSantis nächster US-Präsident werden. Deshalb ist der Republikaner aktuell auf Wahlkampftour unterwegs.

Ein Auffahrunfall brachte am Dienstag seine Pläne durcheinander.

Verletzt wurde der Politiker dabei aber nicht, wie einer seiner Sprecher Entwarnung gab. Mehr anzeigen

Auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung ist der US-Präsidentschaftsbewerber und Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, in einen Autounfall verwickelt worden. Wie unter anderem die US-Sender CNN, ABC News, die «New York Times» und Fox News unter Berufung auf sein Wahlkampfteam berichteten, blieb der Republikaner dabei aber unverletzt. «Heute Morgen hatte der Gouverneur einen Autounfall, als er zu einer Veranstaltung in Chattanooga, Tennessee reiste», zitierten die Medien DeSantis' Sprecher Bryan Griffin am Dienstag.

Ein Sprecher der Polizei sagte der «New York Times», dass DeSantis in einer aus vier Fahrzeugen bestehenden Autokolonne unterwegs gewesen sei. Als der Verkehr langsamer geworden sei, sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Mitarbeiterin habe leichte Verletzungen erlitten, könne aber wie geplant mit DeSantis an der Veranstaltung teilnehmen und dort behandelt werden.

Das Bewerberfeld der Republikaner für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr ist breit: Neben DeSantis haben sich unter anderem der frühere US-Präsident Donald Trump und dessen damaliger Vize Mike Pence in Stellung gebracht. Trump liegt in Umfragen vorne. Die Republikaner küren ihren Kandidaten in einer parteiinternen Vorwahl, die am 15. Januar 2024 in Iowa beginnt.

SDA/twei