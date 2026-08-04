Ein Floss mit sieben Menschen an Bord ist bei stürmischem Wetter auf dem Bodensee voll Wasser gelaufen und beinahe gesunken. Einige Personen waren bereits ins Wasser gefallen, als die Rettungskräfte eintrafen.

Während Sturm Floss läuft auf Bodensee voll – sieben Menschen gerettet

Darum geht’s Ein Floss geriet am Montag im Bereich der Rheinmündung auf dem Bodensee in Seenot.

Sieben Menschen wurden von der Wasserpolizei und dem Feuerwehrboot «Föhn» gerettet.

Einige waren bereits ins Wasser gefallen, verletzt wurde jedoch niemand. Zusammenfassung erstellt mit

Sieben Menschen sind am Montag von einem sinkenden Floss auf dem Bodensee gerettet worden.

Das Floss war im Bereich der Rheinmündung bei stürmischem Wetter voll Wasser gelaufen und drohte unterzugehen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren einige der Personen bereits ins Wasser gefallen. Die Wasserpolizei und die Besatzung des Feuerwehrboots «Föhn» konnten alle sieben rechtzeitig an Bord nehmen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls galt auf dem Bodensee eine Starkwindwarnung. Weshalb sich die Gruppe trotz der Wetterlage auf dem See befand, geht aus den Angaben nicht hervor.

Verletzt wurde bei der Rettungsaktion niemand.