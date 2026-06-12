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Flugzeuge geräumt Verirrter Mann löst Grossalarm am Hamburger Flughafen aus

Lea Oetiker

12.6.2026

Viel Geduld brauchten die Fluggäste, die am Freitag von Hamburg aus in andere Städte und Länder fliegen wollten.
Viel Geduld brauchten die Fluggäste, die am Freitag von Hamburg aus in andere Städte und Länder fliegen wollten.
Georg Wendt/dpa

Am Hamburger Flughafen ist am Freitagvormittag der Sicherheitsbereich nach einem Zwischenfall mit einem unbefugt eingedrungenen Mann geräumt worden.

Lea Oetiker

12.06.2026, 14:17

12.06.2026, 14:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Hamburger Flughafen wurde der Sicherheitsbereich am Freitagvormittag wegen eines Zwischenfalls geräumt.
  • Ein Mann war unbeabsichtigt in den gesicherten Bereich gelangt.
  • Nach rund zwei Stunden wurde der Betrieb wieder aufgenommen, es kam zu Verspätungen.
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Am Hamburger Flughafen ist es am Freitagvormittag wegen einer «polizeilichen Lage» zu erheblichen Einschränkungen gekommen. Der Sicherheitsbereich wurde zeitweise vollständig geräumt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Betroffen waren alle Passagiere hinter den Sicherheitskontrollen, auch Reisende, die sich bereits in Flugzeugen befanden, mussten wieder aussteigen.

Auslöser war ein Mann, der offenbar unbeabsichtigt durch das Drücken eines Notknopfes in den Sicherheitsbereich gelangte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 9.00 Uhr. Der Mann sei rasch aufgegriffen worden, erklärte eine Flughafensprecherin.

Gefahr konnte nicht ausgeschlossen werden

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Vorfall eine Gefahr ausgeht, wurde der gesamte Bereich vorsorglich geräumt und durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei nicht von einem kriminellen Hintergrund aus; der Mann soll sich lediglich verlaufen haben.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Flughafen kehrte schrittweise in den Normalbetrieb zurück. Die Massnahme betraf ausschliesslich den Sicherheitsbereich, Ankünfte waren nicht eingeschränkt.

Zu konkreten Auswirkungen auf den Flugverkehr machte der Flughafen zunächst keine Angaben. Vor Ort wurden jedoch Verspätungen von mehreren Stunden angezeigt, wie mehrere Medien berichteten.

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