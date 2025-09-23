Flughafen Kopenhagen wieder offen – Drohnen auch über Oslo gesichtet

Polizeieinsatz nachdem am Montag am Flughafen in Kopenhagen Drohnen gesichtet wurden. Bild: Keystone/Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

Die Sichtung mehrerer Drohnen sorgt dafür, dass an Dänemarks wichtigstem Flughafen vorübergehend nichts mehr geht. Kurze Zeit später gibt es an einem anderen Airport ganz ähnliche Probleme.

DPA dpa

Nach einer vorübergehenden Sperrung wegen Drohnensichtungen hat der Airport Kopenhagen den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Es werde aber weiter Verspätungen und Ausfälle geben, teilte der Flughafen in der Nacht auf seiner Website mit. Unterdessen wurde der Flughafen in der norwegischen Hauptstadt Oslo geschlossen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen. Wer die Flugroboter steuert, blieb in beiden Fällen unklar.

🇩🇰🟢 Copenhagen Airport is once again operational. #SK7744 will be the first to land after a four hour halt to operations due to reported drone sightings near the airport. https://t.co/tlpeSNjkE3 pic.twitter.com/wEIX1CPPx1 — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

Dänemarks Hauptstadtflughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in Schweizer Städte. Am Abend musste der Flugverkehr aber komplett eingestellt werden, weil nach Angaben der Kopenhagener Polizei in der Gegend zwei bis drei grosse Drohnen aufgefallen waren. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, einige Abflüge gestrichen.

Officials have confirmed that all arrivals and departures have been halted at Oslo Gardermoen Airport in Norway, after a drone was spotted earlier near the airport, with inbound flights being diverted to other airports in Norway. — OSINTdefender (@sentdefender) September 22, 2025

In der Nacht wurden dann auch am Flughafen in Oslo Drohnen gesichtet, wie der norwegische Sender NRK berichtete. Unter Berufung auf den Betreiber Avinor hiess es, sowohl der Flughafen als auch der Luftraum über Oslo seien gesperrt. Ankommende Flüge würden laut einer Flughafensprecherin umgeleitet.

Beeinträchtigungen nach Cyberangriff

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.