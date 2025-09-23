  1. Privatkunden
Luftraum über Hauptstadt gesperrt Flughafen Kopenhagen wieder offen – Drohnen auch über Oslo gesichtet

dpa

23.9.2025 - 04:37

Polizeieinsatz nachdem am Montag am Flughafen in Kopenhagen Drohnen gesichtet wurden. 
Polizeieinsatz nachdem am Montag am Flughafen in Kopenhagen Drohnen gesichtet wurden. 
Bild: Keystone/Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

Die Sichtung mehrerer Drohnen sorgt dafür, dass an Dänemarks wichtigstem Flughafen vorübergehend nichts mehr geht. Kurze Zeit später gibt es an einem anderen Airport ganz ähnliche Probleme.

DPA

23.09.2025, 04:37

23.09.2025, 04:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einer vorübergehenden Sperrung wegen Drohnensichtungen hat der Airport Kopenhagen den Flugbetrieb wieder aufgenommen.
  • Es werde aber weiter Verspätungen und Ausfälle geben, teilte der Flughafen in der Nacht auf seiner Website mit.
  • Unterdessen wurde der Flughafen in der norwegischen Hauptstadt Oslo geschlossen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen.
  • Wer die Flugroboter steuert, blieb in beiden Fällen unklar.
Mehr anzeigen

Nach einer vorübergehenden Sperrung wegen Drohnensichtungen hat der Airport Kopenhagen den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Es werde aber weiter Verspätungen und Ausfälle geben, teilte der Flughafen in der Nacht auf seiner Website mit. Unterdessen wurde der Flughafen in der norwegischen Hauptstadt Oslo geschlossen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen. Wer die Flugroboter steuert, blieb in beiden Fällen unklar.

Dänemarks Hauptstadtflughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in Schweizer Städte. Am Abend musste der Flugverkehr aber komplett eingestellt werden, weil nach Angaben der Kopenhagener Polizei in der Gegend zwei bis drei grosse Drohnen aufgefallen waren. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, einige Abflüge gestrichen.

In der Nacht wurden dann auch am Flughafen in Oslo Drohnen gesichtet, wie der norwegische Sender NRK berichtete. Unter Berufung auf den Betreiber Avinor hiess es, sowohl der Flughafen als auch der Luftraum über Oslo seien gesperrt. Ankommende Flüge würden laut einer Flughafensprecherin umgeleitet.

Russland im Verdacht. Drohnen nahe Militärflugplatz Meiringen – Armee kann nichts machen

Russland im VerdachtDrohnen nahe Militärflugplatz Meiringen – Armee kann nichts machen

Beeinträchtigungen nach Cyberangriff

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.

