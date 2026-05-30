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Vermutliche Drohnensichtung Flughafen München am Samstagmorgen kurzzeitig gesperrt

Noemi Hüsser

30.5.2026

Ein Pilot soll am Flughafen München «verdächtige Wahrnehmungen» gemacht haben. (Archivbild)
Ein Pilot soll am Flughafen München «verdächtige Wahrnehmungen» gemacht haben. (Archivbild)
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Flughafen München war am Samstagmorgen kurzzeitig gesperrt. Nach der Sichtung einer vermutlichen Drohne wurden Start- und Landebahnen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Noemi Hüsser

30.05.2026, 09:42

30.05.2026, 10:31

Der Flughafen München wurde am Samstagmorgen kurzzeitig gesperrt. Grund dafür war eine gemeldete Drohnensichtung im Bereich des Flughafens.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber «Focus» erklärte, habe es gegen 9 Uhr «verdächtige Wahrnehmungen durch einen Piloten» gegeben. Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin beide Start- und Landebahnen gesperrt.

«Bei der Absuche durch die Bundespolizei wurden keine verdächtigen Feststellungen gemacht», so ein Sprecher kurz nach 10 Uhr zu «Bild». Der Flugbetrieb werde wieder aufgenommen.

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