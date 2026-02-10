  1. Privatkunden
Video zeigt Notlandung Flugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse 

Nicole Agostini

10.2.2026

Gainesville: Dieses Flugzeug landet notfallmässig mitten auf der Strasse

Gainesville: Dieses Flugzeug landet notfallmässig mitten auf der Strasse

Horror-Moment in der amerikanischen Stadt Gainesville. Als am Montag ein Kleinflugzeug mitten auf der Strasse notlanden musste, krachte es mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Im Video siehst du die Notlandung.

10.02.2026

Horror-Moment in der amerikanischen Stadt Gainesville. Als am Montag ein Kleinflugzeug mitten auf der Strasse notlanden musste, krachte es mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Im Video siehst du die Notlandung.

Nicole Agostini

10.02.2026, 15:51

Am Montag musste ein Kleinflugzeug in Gainesville, im US-Bundesstaat Georgia notlanden. Der Pilot landete mit der Beechcraft-Maschine mitten auf der befahrenen Strasse und kollidierte dabei mit mehreren Fahrzeugen. Laut Angaben der Polizei wurde beim Vorfall niemand schwer verletzt. Im Video siehst du die Notlandung.

