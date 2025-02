Was hinter dem Absturz stecken könnte – Flugzeug kippt auf den Rücken – es ist nicht das erste Mal

Nach der Bruchlandung eines Regionaljets in Toronto kommen alle 80 Menschen an Bord mit dem Leben davon. Was genau den Crash ausgelöst haben könnte, ist noch unklar, es gibt aber erste Hinweise.

18.02.2025