Trümmer gefunden Libyscher Militärchef stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei

dpa

23.12.2025 - 22:58

Der lybische Militärchef Ali Ahmad al-Haddad ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Der lybische Militärchef Ali Ahmad al-Haddad ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
IMAGO/Anadolu Agency (Archivbild)

Gut 40 Minuten ist das Privatflugzeug mit einem libyschen General über der Türkei in der Luft, dann bricht Kontakt ab. Nun besteht Gewissheit über das Schicksal der Insassen.

,

DPA, Redaktion blue News

23.12.2025, 22:58

23.12.2025, 23:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der libysche Militärchef Muhammad Ali Ahmad al-Haddad ist bei einem Flugzeugabsturz in der Türkei ums Leben gekommen.
  • 40 Minuten nach dem Start in Ankara brach der Kontakt zu dem Privatflugzeug vom Typ Falcon 50 ab.
  • Zuvor wurde noch ein Notlandesignal gesendet.
Mehr anzeigen

Der Generalstabschef der libyschen Regierung in Tripolis, Mohammed al-Haddad, ist bei einem Flugzeugabsturz in der Türkei ums Leben gekommen. Das teilte der Ministerpräsident der Regierung in Tripolis, Abdel Hamid Dbaiba, mit. Al-Haddad und seine vier Begleiter seien bei einem «tragischen und schmerzhaften Unfall» auf der Rückreise von einem offiziellen Besuch in der Türkei ums Leben gekommen. Er habe diese Nachricht «mit tiefer Trauer» empfangen, erklärte Dbaiba.

Das Flugzeug vom Typ Falcon 50 war nach türkischen Angaben aus Ankara gestartet, ehe nach gut 40 Minuten Flugzeit der Kontakt abbrach. Die Trümmer der Maschine seien etwa 80 Kilometer südlich der türkischen Hauptstadt gefunden worden, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Zuvor sei eine Notlandemeldung eingegangen.

Türkische Armeeoffiziere und Rettungsteams suchen nach den Überresten des Privatjets. 
Türkische Armeeoffiziere und Rettungsteams suchen nach den Überresten des Privatjets. 
Efekan Akyuz/AP/dpa

Al-Haddad war Generalstabschef der Dbaiba-Regierung in Tripolis, die mit der Regierung in Ost-Libyen verfeindet ist. Die Türkei gilt als wichtigster Unterstützer der Regierung in Tripolis. Ankara hatte ihr 2019 durch militärische Unterstützung geholfen, eine Grossoffensive abzuwehren, bei der General Chalifa Haftar Tripolis einnehmen wollte.

In Libyen tobte nach dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 viele Jahre ein Bürgerkrieg. Heute ist das nordafrikanische Land, in dem Milizen und ausländische Staaten weiter um Macht und Ressourcen ringen, faktisch gespalten.

