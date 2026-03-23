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Am Flughafen LaGuardia «Truck 1, anhalten!» – Funk-Mitschnitt zeigt Hektik bei Flugzeug-Crash

dpa

23.3.2026 - 07:00

Funksprüche zeigen Chaos am Flughafen von LaGuardia

Funksprüche zeigen Chaos am Flughafen von LaGuardia

Schwerer Unfall am Flughafen LaGuardia in New York: Ein Passagierflugzeug ist in der Nacht auf Montag mit einem Feuerwehrfahrzeug kollidiert.

23.03.2026

Schwerer Unfall am Flughafen LaGuardia in New York: Ein Regionalflugzeug ist auf der Landebahn mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammengestossen. Zwei Crew-Mitglieder sterben, mehrere Personen werden verletzt. Der Flughafen bleibt stundenlang geschlossen.

DPA

23.03.2026, 07:00

23.03.2026, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Air-Canada-Flug kollidiert in New York mit einem Feuerwehrfahrzeug auf der Piste.
  • Pilot und Co-Pilot kommen ums Leben, mehrere Personen werden verletzt.
  • Der Flughafen LaGuardia wird gesperrt, der Flugverkehr massiv beeinträchtigt.
Mehr anzeigen

Kurz vor Mitternacht Ortszeit kommt es am Flughafen LaGuardia zu einem folgenschweren Unfall auf dem Rollfeld.

Ein Regionalflug der Air Canada Express, unterwegs von Montreal nach New York, kollidiert auf der Landebahn mit einem Einsatzfahrzeug der Flughafenfeuerwehr. Die Maschine vom Typ CRJ-900 befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden und war auf dem Weg zur Parkposition.

Dieses Foto zeigt die Maschine am Flughafen LaGuardia aus der Nähe.
Dieses Foto zeigt die Maschine am Flughafen LaGuardia aus der Nähe.
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Die Maschine vom Typ Mitsubishi CRJ-900LR, betrieben von Jazz Aviation für Air Canada, war aus Montreal unterwegs und befand sich gegen 23.40 Uhr Ortszeit auf der Piste 4, als sie beim Anrollen zum Gate mit dem Fahrzeug kollidierte.

Bei der Kollision sterben zwei Crew-Mitglieder – der Pilot und der Co-Pilot.

Weitere Personen werden verletzt, darunter auch Einsatzkräfte, die sich im Feuerwehrfahrzeug befanden. Wie schwer die Verletzungen der übrigen Betroffenen sind, ist derzeit noch nicht abschliessend geklärt. Gemäss Medienberichten sollen über 100 Personen verletzt worden sein. 

Flughafen komplett lahmgelegt

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten laut Medienberichten schlechte Wetterbedingungen. Die Flugverfolgungsseite «Flightradar24» zeigte, dass die Maschine kurz vor der Kollision mit rund 39 km/h unterwegs gewesen sein soll – diese Angaben sind jedoch noch nicht bestätigt.

Video zeigt gecrashtes Flugzeug

Video zeigt gecrashtes Flugzeug

Schwerer Unfall am Flughafen LaGuardia in New York: Ein Passagierflugzeug ist in der Nacht auf Montag mit einem Feuerwehrfahrzeug kollidiert.

23.03.2026

Aufzeichnungen aus dem Flugfunk geben einen Einblick in die letzten Momente vor der Kollision.

Ein Fluglotse erteilt dem Fahrzeug zunächst die Erlaubnis, die Start- und Landebahn zu überqueren. Sekunden später folgt eine dringende Warnung, sofort anzuhalten – zu spät. Kurz darauf wird die Kollision bestätigt.

Unmittelbar nach dem Unfall stoppen die Behörden den gesamten Flugbetrieb. Der Flughafen LaGuardia wird vorübergehend geschlossen, zahlreiche Flüge werden gestrichen oder umgeleitet. Die Sperrung dürfte bis weit in den Montag andauern.

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