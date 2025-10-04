Am Freitagabend mussten etliche Flugzeuge am Boden bleiben. Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Nach einer nächtlichen Sperrung wegen Drohnensichtungen läuft der Betrieb am Flughafen München wieder – Passagiere müssen jedoch weiter mit Verspätungen rechnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Sichtung von Drohnen wurde der Flugbetrieb am Münchner Flughafen in der Nacht ausgesetzt und am Morgen um 7.00 Uhr wieder aufgenommen.

Rund 6500 Passagiere waren von Flugausfällen und -umleitungen betroffen, einige mussten am Flughafen übernachten.

Trotz Wiederaufnahme des Betriebs wird weiterhin mit Verspätungen gerechnet. Mehr anzeigen

Nach den Drohnensichtungen hat der Münchner Flughafen den Betrieb um 7.00 Uhr am Morgen wieder aufgenommen. In der Nacht waren alle Starts und Landungen wegen der Sichtung von zwei Drohnen ausgesetzt worden.

«Jetzt werden nach und nach die Kapazitäten wieder hochgefahren», sagte ein Sprecher des Flughafens. Reisende müssen aber noch den ganzen Tag mit Verspätungen rechnen. Er empfiehlt den Passagieren, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges bei den entsprechenden Airlines zu informieren.

Nach der erneuten Sichtung von Drohnen war der Flugverkehr am Freitagabend zum zweiten Mal eingestellt worden. Etliche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Rund 6500 Reisende waren davon betroffen, wie der Flughafen mitteilte.

Einige mussten im Airport übernachten. «Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht», heisst es auf der Internetseite. Normalerweise heben an dem zweitgrössten Flughafen Deutschlands morgens ab 5.00 Uhr Flugzeuge ab.