  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Drohnensichtungen Flugzeuge starten und landen wieder am Münchner Flughafen

SDA

4.10.2025 - 07:42

Am Freitagabend mussten etliche Flugzeuge am Boden bleiben.
Am Freitagabend mussten etliche Flugzeuge am Boden bleiben.
Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Nach einer nächtlichen Sperrung wegen Drohnensichtungen läuft der Betrieb am Flughafen München wieder – Passagiere müssen jedoch weiter mit Verspätungen rechnen.

Keystone-SDA

04.10.2025, 07:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Sichtung von Drohnen wurde der Flugbetrieb am Münchner Flughafen in der Nacht ausgesetzt und am Morgen um 7.00 Uhr wieder aufgenommen.
  • Rund 6500 Passagiere waren von Flugausfällen und -umleitungen betroffen, einige mussten am Flughafen übernachten.
  • Trotz Wiederaufnahme des Betriebs wird weiterhin mit Verspätungen gerechnet.
Mehr anzeigen

Nach den Drohnensichtungen hat der Münchner Flughafen den Betrieb um 7.00 Uhr am Morgen wieder aufgenommen. In der Nacht waren alle Starts und Landungen wegen der Sichtung von zwei Drohnen ausgesetzt worden.

«Jetzt werden nach und nach die Kapazitäten wieder hochgefahren», sagte ein Sprecher des Flughafens. Reisende müssen aber noch den ganzen Tag mit Verspätungen rechnen. Er empfiehlt den Passagieren, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges bei den entsprechenden Airlines zu informieren.

Bayern. Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein

BayernWieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein

Nach der erneuten Sichtung von Drohnen war der Flugverkehr am Freitagabend zum zweiten Mal eingestellt worden. Etliche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Rund 6500 Reisende waren davon betroffen, wie der Flughafen mitteilte.

Einige mussten im Airport übernachten. «Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht», heisst es auf der Internetseite. Normalerweise heben an dem zweitgrössten Flughafen Deutschlands morgens ab 5.00 Uhr Flugzeuge ab.

Meistgelesen

So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park
Erneut keine Einigung im Kongress – «Shutdown» dauert an +++ Jane Fonda legt sich mit Trump an
Trump fordert Stopp von Bombardierungen in Gaza +++ Netanjahu und Israels Armee reagieren
Gemeinde kassiert 100'000 Franken Bussgelder pro Tag
Immer mehr Schweizer*innen verreisen im Herbst

Mehr aus dem Ressort

Historischer Schritt. Japans Regierungspartei wählt erstmals eine Frau als Vorsitzende

Historischer SchrittJapans Regierungspartei wählt erstmals eine Frau als Vorsitzende

Politik. Sechs Exekutionen nach Terrorurteilen im Iran

PolitikSechs Exekutionen nach Terrorurteilen im Iran

Nach Drohnensichtungen am Freitagabend. Verzögerungen beim Betriebsstart am Münchner Flughafen

Nach Drohnensichtungen am FreitagabendVerzögerungen beim Betriebsstart am Münchner Flughafen