Natürlich ist die USA für den Einsatz bereit, das waren sie schon seit spätestens Ende des 2.Weltkrieges,haben die höchsten Rüstungsausgaben,weltweit am meisten Militärbasen,haben die meisten Kriege der letzten 80 Jahre angezettelt und die meisten Regimeumstürze veranlasst.Über 20 Jahre nach den “gesicherten Beweisen über Massenvernichtungswaffen”im Irak muss jetzt ein anderes Regime dran glauben.Was ist nach Saddam geblieben?Chaos und Zerstörung im Irak…man muss das Mullahregime nicht mögen, aber die Geschichte wiederholt sich leider wieder.Israel ist da nur der Vorreiter… in der “neutralen” Schweiz wünschte ich mir manchmal mehr Diskurs auch in der Medienlandschaft ….

Fiofrienei23

Wieder ein Trojanisches Pferd?

Erst Ukraine in Russland, Spinnennetz.

Jetzt Israel in Iran.

Und vielleicht Trump, Putin und co gegen Europa.

Warum gibt Trump Putin so viel Leine?

Alles gegen Russland und Putin wird in die Länge gezogen rausgeredet.

Was hat Putin gegen Donald in der Hand, womit kann er Ihn erpressen?

Oder ist Trumps Anrede "Genosse Dimitri Trump?"