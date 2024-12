Boeing 737 verunglückt – 47 Personen verstorben

Flugzeugunglück in Südkorea Feuerwehr und Mitglieder des Rettungsteams arbeiten auf dem internationalen Flughafen von Muan. Foto: Maeng Dae-hwan/Newsis/AP/dpa Bild: sda Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, wobei technische Probleme, Pilotenfehler oder Wetterbedingungen geprüft werden. Bild: X Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Foto: Maeng Dae-hwan/Newsis/AP/dpa Bild: sda Bei dem Unglück am Flughafen Muan kamen mindestens 28 Menschen ums Leben. Bild: Google Earth/dpa Die Notfallbehörde des Landes teilt mit, dass die 170 Passagiere aus dem Heck des Flugzeugs gerettet werden und 28 Passagiere bei dem Absturz ums Leben gekommen sind. Bild: X Auf den sozialen Medien kursieren Bilder des Unfalls. Bild: X Bilder zeigen Explosion des Triebwerks auf Social Media. Bild: x Flugzeugunglück in Südkorea Feuerwehr und Mitglieder des Rettungsteams arbeiten auf dem internationalen Flughafen von Muan. Foto: Maeng Dae-hwan/Newsis/AP/dpa Bild: sda Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, wobei technische Probleme, Pilotenfehler oder Wetterbedingungen geprüft werden. Bild: X Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Foto: Maeng Dae-hwan/Newsis/AP/dpa Bild: sda Bei dem Unglück am Flughafen Muan kamen mindestens 28 Menschen ums Leben. Bild: Google Earth/dpa Die Notfallbehörde des Landes teilt mit, dass die 170 Passagiere aus dem Heck des Flugzeugs gerettet werden und 28 Passagiere bei dem Absturz ums Leben gekommen sind. Bild: X Auf den sozialen Medien kursieren Bilder des Unfalls. Bild: X Bilder zeigen Explosion des Triebwerks auf Social Media. Bild: x

Ein Flugzeug der Jeju Air ist am Sonntagmorgen am Flughafen von Muan in Südkorea verunglückt. Nach der Landung geriet die Maschine in Brand. Laut Berichten kamen zahlreiche Menschen ums Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Flugzeug der Jeju Air, Flug 7C2216, geriet nach der Landung am Muan-International-Flughafen in Südkorea von der Landebahn ab und fing Feuer.

Die Maschine kam aus Bangkok, und die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache zu klären. Mehr anzeigen

Am Sonntagmorgen, gegen 9.00 Uhr (Ortszeit), ereignete sich in Südkorea eine Flugzeugkatastrophe: Ein Passagierflugzeug der Jeju Air (Flug 7C 2216) verunglückte bei der Landung am Muan International Airport. Die Maschine, eine Boeing 737-800, geriet abseits der Landebahn in Brand.

Nach Angaben der Feuerwehr von Süd-Jeolla kamen mindestens 47 Menschen ums Leben, lediglich zwei Passagiere konnten lebend gerettet werden. Das berichtet CNN.

Ursache: Defekt am Fahrwerk

Die Feuerwehr erklärte, dass eine Fehlfunktion des Fahrwerks die Bruchlandung verursacht habe. Dichter Rauch stieg aus den brennenden Trümmern auf, während Rettungskräfte mit Wasserwerfern versuchten, das Feuer zu löschen.

Auf Bildern von Yonhap war zu sehen, wie Teile des Flugzeugs auf der Landebahn und einem Erdwall verstreut lagen. Lediglich das Heck des Flugzeugs blieb intakt und wurde von Flammen umgeben.

Die Boeing hatte 181 Menschen an Bord, darunter 175 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Zwei der Passagiere waren thailändische Staatsbürger. Das Flugzeug war von Bangkok, Thailand, nach Muan geflogen und verunglückte kurz nach 9 Uhr Ortszeit.

Der amtierende Präsident Choi Sang-mok wies an, «alle verfügbaren Mittel» für die Rettungsarbeiten zu mobilisieren. Ermittler des südkoreanischen Unfalluntersuchungskomitees trafen bereits vor Ort ein, um die Unfallursache zu untersuchen. Die Zahl der Toten könnte weiter steigen, da die Rettungskräfte noch immer versuchen, Zugang zum hinteren Bereich des Flugzeugs zu erhalten.

🚨🇰🇷 SHOCKING FOOTAGE: BIRD STRIKE SEEN ON JEJU AIR FLIGHT 2216 BEFORE CRASH



MBC News releases footage allegedly showing a bird strike moments before the fatal crash of Jeju Air flight 2216. Investigation underway.#JejuAir #Muan #BirdStrike #Crash #SouthKorea #BreakingNews pic.twitter.com/jidQJchCEU — Breaking News (@PlanetReportHQ) December 29, 2024

Die Katastrophe trifft Südkorea inmitten einer tiefen politischen Krise. Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol wurde vor zwei Wochen vom Parlament suspendiert, nachdem ein umstrittener Kriegszustandsbefehl das Land in Chaos gestürzt hatte. Sein Nachfolger, der amtierende Präsident Han Duck-soo, wurde am Freitag ebenfalls angeklagt.

Politische Krise verschärft Situation

Der derzeitige Präsident, Choi Sang-mok, übernahm sein Amt erst zwei Tage vor dem Unglück. Sollte das Verfassungsgericht das Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon bestätigen, wäre er der Präsident mit der kürzesten Amtszeit in der demokratischen Geschichte Südkoreas. In diesem Fall müsste das Land innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen abhalten.

Die folgenden Bilder sollen den Triebwerksausfall zeigen: