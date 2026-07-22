1952 verändert der Absturz einer Passagiermaschine mit vielen Toten die Luftfahrt für immer. Das Wrack der Unglücksmaschine galt lange als verschollen – findige Forscher haben es nun aufgespürt.

Darum geht's Mehr als 70 Jahre nach dem Absturz haben Forscher das Wrack eines lange verschollen geglaubtem Pan-Am-Fliegers vor der Küste Puerto Ricos entdeckt.

Vorausgegangen war eine jahrelange Suche nach der «Clipper Endeavour».

Schliesslich wurde das Flugzeug am 2. Juni mit einem hochauflösendem Sonar geortet.

Bei dem Absturz kamen 52 Menschen ums Leben. 12 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden.

Nach dem schweren Unglück wurden in der Luftfahrt weitreichende Reformen wie die obligatorische Sicherheitseinweisung vor dem Flug eingeführt . Zusammenfassung erstellt mit

Jahrzehnte nach dem Absturz haben Forscher das Wrack eines lange verschollen geglaubtem Pan-Am-Fliegers vor der Küste Puerto Ricos entdeckt. Dem sei eine jahrelange Suche nach der «Clipper Endeavour» vorangegangen, teilten das Medienunternehmen Warner Bros. Discovery und die Air/Sea Heritage Foundation mit, die massgeblich an der Suche beteiligt waren. Der Flieger sei am 2. Juni mit hochauflösendem Sonar geortet worden.

Die Passagiermaschine war am 11. April 1952 in Puerto Rico mit Ziel New York abgehoben. Kurz nach dem Start seien mehrere Triebwerke ausgefallen, was den Piloten zu einer Notlandung im Meer gezwungen habe. Laut Discovery überlebten zunächst alle Insassen den Aufprall, bei dem das Heck des Flugzeugs abgerissen worden sei, die Kabine aber intakt blieb. «Da jedoch keine Sicherheitseinweisung erfolgt war, eine erhebliche Sprachbarriere bestand und kein koordinierter Evakuierungsplan existierte, gerieten die Passagiere in Chaos, Verwirrung und schwere See, als das Flugzeug in weniger als drei Minuten voll Wasser lief und sank.»

Die «Clipper Endeavor» stürzte am 11. April 1952 vor der Küste Puerto Ricos ab. Pan Am Historical Foundation/AP

Unfall veränderte die Luftfahrt

52 Menschen starben bei dem Unfall, 12 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Der Unfall sei ein «tragisches Vermächtnis», das die moderne Luftfahrt für immer verändert habe, hiess es in der Mitteilung. In der Folge seien weitreichende Reformen wie die obligatorische Sicherheitseinweisung vor dem Flug eingeführt worden.

Russ Matthews, Präsident der Air/Sea Heritage Foundation suchte bereits seit 2019 nach dem Flieger. Auf die Geschichte der Maschine stiess er, als er zu einem anderen Absturz recherchierte. «Ich war erstaunt, dass diese so wichtige Geschichte weitgehend in Vergessenheit geraten war. Wir sind alle überwältigt und erfreut über diese Entdeckung, zugleich aber auch demütig angesichts dessen, was sich vor so langer Zeit an diesem Ort ereignet hat», wurde er in der Mitteilung zitiert.