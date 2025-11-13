US-Polizei erschiesst bekannten Food-Influencer

US-Food-Influencer Michael Duarte. Screenshot X

Der US-Food-Influencer Michael Duarte ist in Texas bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Der 39-Jährige, bekannt als «FoodWithBearHands», wurde nach einem Notruf angeschossen und starb im Spital.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Die Polizei war in Texas per Notruf über eine Person mit Messer informiert worden, die sich auffällig verhielt.

Duarte, der über zwei Millionen Follower in sozialen Medien hatte, hinterlässt seine Frau und seine sechsjährige Tochter. Mehr anzeigen

Food-Influencer Michael Duarte – auch bekannt als «FoodWithBearHands» – ist tot. Laut US-Medien verstarb der 39-Jährige im Spital, nachdem er von der Polizei angeschossen wurde.

Wie das Medina County Sheriff’s Office dem «People»-Magazin bestätigte, ereignete sich der Vorfall am 8. November in Castroville, Texas. Die Beamten reagierten auf einen 911-Notruf, der von einer Person mit einem Messer sprach, die sich «auffällig und unberechenbar» verhalten habe.

Eine Deputy soll daraufhin zwei Schüsse aus ihrer Dienstwaffe abgegeben haben, die Michael Duarte trafen. Er wurde anschliessend in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Weitere Details zu den Umständen des Einsatzes sind bisher nicht bekannt.

Duarte hinterlässt seine Frau Jessica und seine 6-jährige Tochter Oakley.

Während Reise in Texas gestorben

«Mit schwerem Herzen teilen wir die traurige Nachricht, dass Michael Duarte am Samstag, dem 8. November, bei einem schrecklichen Vorfall während seiner Reise in Texas verstorben ist», schrieben die Initiatorinnen und Initiatoren eines GoFundMe.

Sie baten um Spenden für die Familie, vor allem, um die Überführung seines Leichnams nach Kalifornien und die Beerdigung zu finanzieren. Duarte begeistert über zwei Millionen Followern auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube mit seinen Kochvideos.

Auf den Social-Media-Plattformen teilt der US-Amerikaner Rezepte und Videos seiner BBQ- und Kochkreationen. In seiner Instagram-Biografie steht: «Mein Ziel ist es, Menschen auf der Welt mit Essen zu versorgen, die es am meisten brauchen.»