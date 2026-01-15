Ford-Arbeiter freigestellt – User sammeln hunderttausende Dollar für ihn ein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er pöbelte gegen Trump Ford-Arbeiter freigestellt – User sammeln hunderttausende Dollar für ihn ein

Philipp Dahm

15.1.2026

Eklat in Ford-Fabrik: Mitarbeiter beschimpft Trump – Präsident kontert mit Mittelfinger

Eklat in Ford-Fabrik: Mitarbeiter beschimpft Trump – Präsident kontert mit Mittelfinger

Bei einem Besuch in einer Ford-Fabrik im US-Bundesstaat Michigan wurde Donald Trump von einem Mitarbeiter beleidigt – und reagierte mit einem Mittelfinger. Ein Video dokumentiert den Vorfall.

15.01.2026

Ein Ford-Mitarbeiter nennt Donald Trump einen «Pädophilen-Beschützer» – der Präsident kontert mit einem Mittelfinger und einem «F*** you». Nun hat der Auto-Konzern den Angestellten freigestellt, doch dank des Internets muss sich Thomas Sabula nicht um seine Zukunft sorgen.

Philipp Dahm

15.01.2026, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ford-Mitarbeiter ruft Donald Trump am 13. Januar bei einem Werksbesuch in Detroit zu, er sei ein «Pädophilen-Beschützer».
  • Trump konterte mit einem Mittelfinger und einer Beschimpfung.
  • Ford hat den Mitarbeiter wegen des Vorfalls freigestellt.
  • Eine Crowdfunding-Kampagne für Thomas Sabula hat bereits mehr als 480'000 Dollar eingesammelt.
Mehr anzeigen

Die Szene geht um die Welt: Donald Trump besucht am 13. Januar das Ford-Werk in Detroit, Michigan, als ihn ein Arbeiter bepöbelt. «Pädophilen-Beschützer», ruft ein Mann dem Präsidenten zu, dessen Administration mit der Veröffentlichung der Akten zum Fall Jeffrey Epstein einfach nicht vorwärts macht.

Trump ist nicht minder derb: Er zeigt dem Arbeiter den Mittelfinger und scheint ihm ein «F*** you» mitzugeben. Die Sache hat nun Konsequenzen für den Ford-Mitarbeiter, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigt: «Wir hatten heute eine grossartige Veranstaltung und sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiter Ford repräsentiert haben», heisst es zunächst.

Für einen gilt das aber nicht: «Einer unserer Grundwerte ist Respekt, und wir dulden nicht, dass jemand in unseren Einrichtungen etwas Unangemessenes sagt. Wenn so etwas passiert, haben wir ein Verfahren, um damit umzugehen, aber wir gehen nicht auf spezifische Personalangelegenheiten ein.»

Fast 500'000 Dollar gesammelt

Die «Washington Post» hat den Mitarbeiter identifiziert: Thomas «TJ» Sabula bereut seinen Auftritt nicht, sagt der 40-Jährige der Zeitung. «Ich habe das Gefühl, dass das Schicksal nicht oft auf dich schaut, und wenn es das tut, solltest du besser bereit sein, die Gelegenheit zu ergreifen. Und ich glaube, das habe ich heute getan.»

Und das Schicksal scheint es gut mit dem Amerikaner zu meinen: Sean Williams aus South Carolina ruft eine Sammelaktion ins Leben, um TJ «zu helfen, einige Rechnungen zu bezahlen». «Bitte hilf uns, Spenden für den Patrioten TJ Sabula zu sammeln», heisst es bei GoFundMe.

Und weiter: «TJ wurde von seinem Job bei der Ford Automotive Company suspendiert, weil er Präsident Donald J. Trump richtigerweise einen Pädophilen-Beschützer genannt hat!» Inzwischen hat Williams Sabula die Crowdfunding-Kampagne übergeben, die bereits mehr als 480'000 Dollar, also 384'000 Franken eingespielt hat.

Mehr werden es aber nicht werden – was an Sabula selbst liegt: «Wir sind sehr dankbar für die grosse Unterstützung», schreibt er bei GoFundMe. «Zu diesem Zeitpunkt schliessen wir die Spenden für diese Kampagne und ermutigen euch, nach anderen Projekten und Organisationen zu suchen, die ihr unterstützen könnt.»

Präzisionsmanöver auf der Autobahn – So genial stoppt die Highway-Police ein führerloses SUV

Präzisionsmanöver auf der Autobahn – So genial stoppt die Highway-Police ein führerloses SUV

Auf einer US-Autobahn fährt ein Kia – scheinbar kontrolliert. Doch der Fahrer ist über dem Lenkrad zusammengesackt. Was folgt, ist ein Einsatz der Polizei, den man ohne Übertreibung als Präzisionsmanöver bezeichnen kann.

31.12.2025

Meistgelesen

Anwalt sammelt Hinweise zu Feuer-Inferno – das passt Bar-Betreibern gar nicht
Ford-Arbeiter freigestellt – User sammeln hunderttausende Dollar für ihn ein
«Machen Sie weiter so, Präsident Trump!»
Odermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit
Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf