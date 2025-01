Sie sehen aus wie Darth Vader – Forscher finden gigantische Riesenasseln auf dem Fischmarkt Sie sind über 30 Zentimeter lang, wiegen über ein Kilogramm und sehen aus wie Darth Vader: Wissenschaftler der Universität in Hanoi haben eine bisher gänzlich unbekannte Spezies der Tiefsee-Assel entdeckt. 23.01.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forscher haben eine bisher unbekannte Tiefsee-Assel entdeckt.

Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Star-Wars-Bösewicht Darth Vader wurde die neu entdeckte Riesenassel nach ihm benannt.

Riesenasseln sind in den letzten Jahren in Vietnam zu einer teuren Delikatesse geworden. Mehr anzeigen

Vier Arten von Riesenasseln aus dem Südchinesischen Meer waren der Forschung bis jetzt bekannt. Nun stiessen Wissenschaftler auf einem eher ungewöhnlichen Survey auf eine weitere Spezies. Nicht, wie es vielleicht naheliegen würde, auf einer Tiefsee-Expedition im Chinesischen Meer, sondern auf einem Markt in der Nähe der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

Sechs Exemplare mit anderen Merkmalen

Schon seit einigen Jahren verkaufen dort Fischer Riesenasseln auf lokalen Seafood-Märkten. Das ermöglichte den Forschern der Universität in Hanoi, eine grosse Anzahl an Exemplaren zu sichten und zu identifizieren. Während der Grossteil des Materials der bereits bekannten Art Bathynomus jamesi zugeordnet werden konnte, wiesen sechs Exemplare ein anders geformtes Kopfschild und Hinterleibs-Segement auf.

Weil insbesondere der Kopf der Assel eine überraschende Ähnlichkeit mit dem klassischen Filmschurken der Star Wars-Franchise aufweist, gaben die Forscher der neu entdeckten Spezies den wissenschaftlichen Namen Bathynomus vaderi, salopp übersetzt: die Darth-Vader-Riesenassel.

Riesenasseln als Delikatesse

Schon seit einigen Jahren werden in Vietnam Tiefsee-Asseln als Delikatesse gehandelt. Ihr Geschmack soll dem von Hummer ähneln. Die lokale Nachfrage hat die Riesenasseln mittlerweile zu einem teuren Grundnahrungsmittel auf dem Markt für lebende Meeresfrüchte gemacht, was zu einem erhöhten Fischereidruck in der Region führt.

Laut den Wissenschaftlern birgt das kommerzielle Interesse an der Spezies aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen: Der schnell wachsende Markt könnte die Riesenasseln bedrohen, aber auch den Weg für strengere Vorschriften und nachhaltige Praktiken in der Tiefseefischerei ebnen.

Wie die neu entdeckte Riesenassel aussieht, wo sie lebt und warum sie als Aasfresser auch einmal einen kleinen Hai verspeist, zeigt dir blue News im Video.

