Fotograf gelingt Schnappschuss von extrem seltenem Raubtier

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kenia Fotograf gelingt Schnappschuss von extrem seltenem Raubtier

Nicole Agostini

12.1.2026

Kenia: Fotograf gelingt Schnappschuss mit extrem seltenem Raubtier

Kenia: Fotograf gelingt Schnappschuss mit extrem seltenem Raubtier

Einen schwarzen Panther sieht man nicht so oft. Doch Fotograf Lars Beusker hat Glück und macht in Kenia diese einzigartigen Aufnahmen des extrem seltenen Raubtiers.

12.01.2026

Einen schwarzen Panther sieht man nicht so oft. Doch Fotograf Lars Beusker hat Glück und macht in Kenia diese einzigartigen Aufnahmen des extrem seltenen Raubtiers.

Nicole Agostini

12.01.2026, 16:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lars Beusker ist Modefotograf, doch seit einer Afrikareise interessiert er sich auch für Wildtierfotografie.
  • Ihm gelang in Kenia ein einzigartiger Schnappschuss: Er fotografierte einen Puma – bei Tag und bei Nacht.
  • Das wilde Raubtier ist extrem selten. Im Video erfährst du, wieso.
Mehr anzeigen

Dem Fotografen Lars Beusker ist etwas gelungen, das nicht vielen gelingt. Er fotografierte in Kenia einen schwarzen Panther. Nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht.

Warum das so einzigartig ist, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen

Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen

Berggorillas erleben ein bemerkenswertes Comeback – doch der Erfolg hat seinen Preis. Mehr Tiere bedeuten mehr Konflikte, dazu kommen Klimawandel und Wilderei. blue News erklärt, warum der Schutz der seltenen Menschenaffen neu gedacht werden muss.

29.12.2025

Meistgelesen

«Richtige Entscheidung» – jetzt spricht die Frau des Bar-Betreibers zur U-Haft
«Strassen voller Blut» – greift Trump jetzt ein?
Jennifer Lopez greift beim Outfit völlig daneben
Gemeinde darf nicht an Verfahren gegen Bar-Betreiber teilnehmen
Fotograf gelingt Schnappschuss von extrem seltenem Raubtier

Mehr aus dem Ressort

«Wildlife Photographer of the Year». Das sind die besten Tierbilder des Jahres

«Wildlife Photographer of the Year»Das sind die besten Tierbilder des Jahres

Wildlife Photgrapher of the Year. Eine einsame Krähe im Stadtpark verhilft diesem Basler zum Sieg

Wildlife Photgrapher of the YearEine einsame Krähe im Stadtpark verhilft diesem Basler zum Sieg

Wettbewerb. Tierisch komisch – die besten Fotos der «Comedy Wildlife Photography Awards»

WettbewerbTierisch komisch – die besten Fotos der «Comedy Wildlife Photography Awards»