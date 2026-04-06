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Tagebuch aus dem All Die Artemis‑Crew zeigt Fotos, die niemand je zuvor gemacht hat

Petar Marjanović

6.4.2026

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.
Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Artemis‑II‑Missionsspezialistin Christina Koch blickt aus einem der Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – während des Flugs zum Mond.

Artemis‑II‑Missionsspezialistin Christina Koch blickt aus einem der Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – während des Flugs zum Mond.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Ein hochauflösendes Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer Kamera am Solarflügel während einer Ausseninspektion. (3. April 2026)

Ein hochauflösendes Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer Kamera am Solarflügel während einer Ausseninspektion. (3. April 2026)

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. NASA-Astronautin Christina Koch bei den Vorbereitungen für den Mond-Vorbeiflug, nachdem sie ihr Training an Bord der Orion beendet hat. (4. April 2026)

NASA-Astronautin Christina Koch bei den Vorbereitungen für den Mond-Vorbeiflug, nachdem sie ihr Training an Bord der Orion beendet hat. (4. April 2026)

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Am fünften Flugtag blickt die Artemis‑II‑Besatzung aus dem Orion‑Raumschiff auf den nahenden Mond – kurz nachdem sie dessen Gravitationsbereich erreicht hat.

Am fünften Flugtag blickt die Artemis‑II‑Besatzung aus dem Orion‑Raumschiff auf den nahenden Mond – kurz nachdem sie dessen Gravitationsbereich erreicht hat.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Ein Artemis‑II‑Besatzungsmitglied blickt durch das Fenster der Orion‑Raumkapsel auf einen schmalen, vom Sonnenlicht erhellten Streifen der Erde.

Ein Artemis‑II‑Besatzungsmitglied blickt durch das Fenster der Orion‑Raumkapsel auf einen schmalen, vom Sonnenlicht erhellten Streifen der Erde.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.
Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Artemis‑II‑Missionsspezialistin Christina Koch blickt aus einem der Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – während des Flugs zum Mond.

Artemis‑II‑Missionsspezialistin Christina Koch blickt aus einem der Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – während des Flugs zum Mond.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Ein hochauflösendes Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer Kamera am Solarflügel während einer Ausseninspektion. (3. April 2026)

Ein hochauflösendes Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer Kamera am Solarflügel während einer Ausseninspektion. (3. April 2026)

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. NASA-Astronautin Christina Koch bei den Vorbereitungen für den Mond-Vorbeiflug, nachdem sie ihr Training an Bord der Orion beendet hat. (4. April 2026)

NASA-Astronautin Christina Koch bei den Vorbereitungen für den Mond-Vorbeiflug, nachdem sie ihr Training an Bord der Orion beendet hat. (4. April 2026)

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Am fünften Flugtag blickt die Artemis‑II‑Besatzung aus dem Orion‑Raumschiff auf den nahenden Mond – kurz nachdem sie dessen Gravitationsbereich erreicht hat.

Am fünften Flugtag blickt die Artemis‑II‑Besatzung aus dem Orion‑Raumschiff auf den nahenden Mond – kurz nachdem sie dessen Gravitationsbereich erreicht hat.

Bild: Nasa

Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.. Ein Artemis‑II‑Besatzungsmitglied blickt durch das Fenster der Orion‑Raumkapsel auf einen schmalen, vom Sonnenlicht erhellten Streifen der Erde.

Ein Artemis‑II‑Besatzungsmitglied blickt durch das Fenster der Orion‑Raumkapsel auf einen schmalen, vom Sonnenlicht erhellten Streifen der Erde.

Bild: Nasa

Die Artemis-2-Astronaut*innen auf dem Flug der Orion zum Mond und zurück haben Kameras mit dabei. blue News zeigt die Fotos, die aus dem Weltall zur Erde gesendet werden.

Petar Marjanović

06.04.2026, 10:00

06.04.2026, 10:35

Mehr zur Artemis-2-Mission

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  • 6. April 2026

    Artemis II tritt in den Einflussbereich des Mondes ein

    Kurz vor der Nachtruhe am fünften Flugtag hielt die Artemis-II-Crew durch das Fenster der Orion einen letzten Blick auf den nahen Mond fest. Um 06:37 Uhr am 6. April 2026 erreichte das Raumschiff einen Meilenstein: Es trat in den Einflussbereich der Mondgravitation ein. Ein symbolischer Moment, ab dem die Anziehungskraft des Mondes stärker wirkte als jene der Erde.

    Am fünften Flugtag blickt die Artemis‑II‑Besatzung aus dem Orion‑Raumschiff auf den nahenden Mond – kurz nachdem sie dessen Gravitationsbereich erreicht hat.
    Am fünften Flugtag blickt die Artemis‑II‑Besatzung aus dem Orion‑Raumschiff auf den nahenden Mond – kurz nachdem sie dessen Gravitationsbereich erreicht hat.
    Nasa
  • 4. April 2026

    Ein schmaler Lichtbogen über der Erde

    Am 4. April 2026 gelang diese eindrucksvolle Aufnahme einer leuchtenden Linie über der Erde: Das Sonnenlicht streift den Planeten so, dass Konturen von Ozeanen und Wolken hell hervorstechen, bevor sie in der Dunkelheit verblassen.

    Der feine, goldene Bogen markiert die sogenannte Terminatorlinie – die Grenze zwischen Tag und Nacht. Das Bild führt vor Augen, wie dünn und verletzlich die Schicht ist, in der alles Leben auf der Erde existiert.

    Im Sonnenlicht zeichnet sich ein feiner Bogen der Erde ab, während der restliche Planet im Dunkel des Alls verschwindet.
    Im Sonnenlicht zeichnet sich ein feiner Bogen der Erde ab, während der restliche Planet im Dunkel des Alls verschwindet.
    Nasa
    Durch ein Fenster der Orion‑Raumkapsel hält ein Mitglied der Artemis‑II‑Besatzung die strahlende Erde im Dunkel des Alls fest.
    Durch ein Fenster der Orion‑Raumkapsel hält ein Mitglied der Artemis‑II‑Besatzung die strahlende Erde im Dunkel des Alls fest.
    Nasa
  • 4. April 2026

    Work-out auf dem Weg zum Mond

    Am 4. April 2026 hielt die Bordkamera diesen Moment fest: NASA-Astronautin Christina Koch bereitet sich auf die bevorstehenden Aktivitäten am Mond vor. Zuvor hat sie ihr tägliches Fitnessprogramm am «Flywheel»-Gerät absolviert.

    Da Muskeln und Knochen in der Schwerelosigkeit schnell abbauen, ist intensives Ausdauertraining für die Crew Pflicht. 

    Vorbereitung auf das Highlight der Mission: Artemis-II-Spezialistin Christina Koch zeigt am vierten Flugtag vollen Einsatz an Bord der Orion.
    Vorbereitung auf das Highlight der Mission: Artemis-II-Spezialistin Christina Koch zeigt am vierten Flugtag vollen Einsatz an Bord der Orion.
    Nasa
  • 4. April 2026

    Goldene Flügel für Jeremy Hansen

    Goldene Flügel für Jeremy Hansen: Am fünften Flugtag der Mission Artemis II feierte die Crew einen besonderen Meilenstein. Die NASA-Astronauten Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman gratulierten ihrem CSA-Kollegen Jeremy Hansen zu seinem ersten Flug ins All.

    Traditionell erhalten Astronauten nach ihrer Ausbildung ein silbernes Abzeichen – die begehrten «goldenen Flügel» gibt es erst, wenn sie tatsächlich im Weltraum angekommen sind.

    Nasa
  • 3. April 2026

    Ein Fenster zum Universum

    Am 3. April 2026 entstand diese stimmungsvolle Aufnahme im Inneren der Orion-Kapsel. In der Bildmitte blickt der kanadische Astronaut Jeremy Hansen konzentriert durch eines der Fenster ins All. Während die Kontrollanzeigen über den Sitzen von Kommandant und Pilot hell leuchten, ist der Rest der Kabine bewusst abgedunkelt. Damit verhindert die Crew störende Lichtreflexe auf den Scheiben – und garantiert die beste Sicht auf die Sterne und das ferne Ziel.

    CSA-Astronaut Jeremy Hansen blickt am dritten Tag der Mission aus dem Fenster des Orion-Raumschiffs.
    CSA-Astronaut Jeremy Hansen blickt am dritten Tag der Mission aus dem Fenster des Orion-Raumschiffs.
    Nasa
  • 2. April 2026

    Ein Selfie aus dem All

    Am 3. April 2026, dem zweiten Flugtag der Artemis-II-Mission, entstand dieses hochauflösende «Selfie». Die Aufnahme stammt von einer Kamera, die an einem der Solarflügel montiert ist.

    Solche Bilder dienen nicht nur der Ästhetik: Die Aufnahmen entstehen während der regelmässigen Inspektionen der Aussenhülle, um sicherzustellen, dass das Raumschiff den Aufstieg perfekt überstanden hat und für die Reise zum Mond bereit ist.

    Ein hochauflösendes Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer Kamera am Solarflügel während einer Ausseninspektion..
    Ein hochauflösendes Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer Kamera am Solarflügel während einer Ausseninspektion..
    Nasa
  • 2. April 2026

    Heimat, gesehen aus Orion

    Blick zurück auf die Heimat: Am 2. April 2026 schaut Artemis-II-Kommandant Reid Wiseman aus einem der grossen Fenster der Orion-Kapsel zurück zur Erde.

    Das Bild entstand auf dem Weg zum Mond und fängt einen nachdenklichen Moment ein: Während Wiseman in die Ferne blickt, spiegelt sich hinter ihm das blaue Leuchten unseres Planeten im schwarzen All.

    Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman blickt durch das Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – auf dem Weg zum Mond.
    Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman blickt durch das Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – auf dem Weg zum Mond.
    Nasa
    Artemis‑II‑Missionsspezialistin Christina Koch blickt aus einem der Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – während des Flugs zum Mond.
    Artemis‑II‑Missionsspezialistin Christina Koch blickt aus einem der Hauptfenster der Orion‑Raumkapsel zurück auf die Erde – während des Flugs zum Mond.
    Nasa
  • 2. April 2026

    Hallo Welt!

    Am 2. April 2026 hielt Kommandant Reid Wiseman diesen eindrucksvollen Moment fest: Die Erde, kurz nachdem die Crew das entscheidende Manöver für den Kurs zum Mond abgeschlossen hatte.

    Auf dem Foto leuchten zwei Polarlichter (oben rechts und unten links) sowie das schwache Zodiakallicht (unten rechts). Die Aufnahme gehört zu den ersten Bildern, welche die Besatzung zur Erde schickte. Sie zeigt die ganze Schönheit unseres Planeten, wie man sie nur aus der Ferne des Weltalls erleben kann.

    Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.
    Artemis‑II‑Kommandant Reid Wiseman fotografierte die Erde aus dem Fenster der Orion‑Raumkapsel, kurz nach dem Abschluss des Translunar‑Manövers.
    Nasa
  • 1. April 2026

    Bordkamera zeigt Orion beim Aufstieg in den Orbit

    Blick aus der Bordkamera: Orion auf dem Weg ins All. Am 1. April 2026 um 18:35 Uhr (US-Zeit) hob die Artemis-II-Crew an Bord der gewaltigen SLS-Rakete vom Kennedy Space Center ab.

    Diese spektakuläre Aufnahme zeigt den Aufstieg in den Erdorbit: Zu sehen ist der Moment, in dem sich die beiden Booster rund zwei Minuten nach dem Start planmässig abtrennen. Kurz darauf lösen sich auch die Schutzpaneele des Raumschiffs, um die Solarflügel für die Energieversorgung im All freizugeben.

    Artemis 2: Bordkamera zeigt Orion beim Aufstieg in den Orbit

    Artemis 2: Bordkamera zeigt Orion beim Aufstieg in den Orbit

    Kamerabilder an Bord von Orion zeigen den Aufstieg der Artemis‑II‑Raumkapsel in den Erdorbit, angetrieben von der SLS‑Rakete.

    06.04.2026

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