Die Artemis‑Crew zeigt Fotos, die niemand je zuvor gemacht hat

4. April 2026

Am 4. April 2026 gelang diese eindrucksvolle Aufnahme einer leuchtenden Linie über der Erde: Das Sonnenlicht streift den Planeten so, dass Konturen von Ozeanen und Wolken hell hervorstechen, bevor sie in der Dunkelheit verblassen.

Der feine, goldene Bogen markiert die sogenannte Terminatorlinie – die Grenze zwischen Tag und Nacht. Das Bild führt vor Augen, wie dünn und verletzlich die Schicht ist, in der alles Leben auf der Erde existiert.

Im Sonnenlicht zeichnet sich ein feiner Bogen der Erde ab, während der restliche Planet im Dunkel des Alls verschwindet. Nasa