Genf oder Évian?Trump-Sender blamiert sich – plötzlich liegt Frankreich in der Schweiz
Sven Ziegler
16.6.2026
Während die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in Évian am Genfersee über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten beraten, sorgt ausgerechnet der Trump-nahe Sender Fox News für einen geografischen Patzer.
Eigentlich stehen beim G7-Gipfel in Évian die grossen Krisen der Welt im Zentrum. Die Staats- und Regierungschefs beraten über den Ukraine-Krieg, den Konflikt im Nahen Osten sowie die Weltwirtschaft.
Doch im Netz sorgt ausgerechnet ein Beitrag von Fox News für Aufmerksamkeit. Das konservative US-Medium veröffentlichte auf X ein Gruppenfoto der Gipfelteilnehmer und schrieb dazu: «G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.» Zu Deutsch: Hier treffen sich die Anführer der G7-Staaten in Genf, wo der Gipfel offiziell beginnt.»
NOW: G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.
President Trump's Iran peace deal has been a major focus of discussions so far, as world leaders also address efforts to end Russia's war in Ukraine and challenges facing the global economy. pic.twitter.com/90DLvkS2sr
Fox News vermischte damit offenbar zwei verschiedene Schauplätze der internationalen Diplomatie.
Der Beitrag verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken. Nutzer machten sich über den Patzer lustig und verwiesen darauf, dass Évian zwar am Genfersee liege, deshalb aber noch lange nicht zur Schweiz gehöre.
Während Donald Trump in Évian mit den anderen G7-Staatschefs über die Ukraine, Russland und den Iran diskutiert, dürfte man bei Fox News die Landkarte inzwischen nochmals etwas genauer studieren.
Hier ergreift Trump Brigitte Macrons Hand
Noch bevor die ersten Gespräche am G7-Gipfel beginnen, sorgt Donald Trump für Schlagzeilen. Bei seiner Ankunft in Évian schenkt der US-Präsident nicht Emmanuel Macron.