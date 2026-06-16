Die Anführer der G7 posieren für ein Gipfel-Foto. KEYSTONE

Während die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in Évian am Genfersee über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten beraten, sorgt ausgerechnet der Trump-nahe Sender Fox News für einen geografischen Patzer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fox News schrieb auf X fälschlicherweise, der G7-Gipfel finde in Genf statt.

Tatsächlich treffen sich die Staats- und Regierungschefs im französischen Évian am Genfersee.

Der Fehler sorgt für Spott, weil gleichzeitig über mögliche Iran-Gespräche in der Schweiz spekuliert wird. Mehr anzeigen

Eigentlich stehen beim G7-Gipfel in Évian die grossen Krisen der Welt im Zentrum. Die Staats- und Regierungschefs beraten über den Ukraine-Krieg, den Konflikt im Nahen Osten sowie die Weltwirtschaft.

Doch im Netz sorgt ausgerechnet ein Beitrag von Fox News für Aufmerksamkeit. Das konservative US-Medium veröffentlichte auf X ein Gruppenfoto der Gipfelteilnehmer und schrieb dazu: «G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.» Zu Deutsch: Hier treffen sich die Anführer der G7-Staaten in Genf, wo der Gipfel offiziell beginnt.»

NOW: G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.



President Trump's Iran peace deal has been a major focus of discussions so far, as world leaders also address efforts to end Russia's war in Ukraine and challenges facing the global economy. pic.twitter.com/90DLvkS2sr — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026

Das Problem: Der Gipfel findet gar nicht in Genf statt.

Gastgeber des Treffens ist Frankreich. Austragungsort ist Évian-les-Bains am Südufer des Genfersees. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von Genf entfernt, gehört aber klar zu Frankreich.

Schweiz spielt bei Iran-Deal wichtige Rolle

Besonders bemerkenswert ist der Fehler, weil die Schweiz derzeit tatsächlich eine wichtige Rolle in den internationalen Verhandlungen spielt. Für Freitag wird die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran erwartet. Zudem berichten verschiedene Medien, dass dafür neben Genf auch der Bürgenstock als möglicher Austragungsort diskutiert wird.

Fox News vermischte damit offenbar zwei verschiedene Schauplätze der internationalen Diplomatie.

Der Beitrag verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken. Nutzer machten sich über den Patzer lustig und verwiesen darauf, dass Évian zwar am Genfersee liege, deshalb aber noch lange nicht zur Schweiz gehöre.

Während Donald Trump in Évian mit den anderen G7-Staatschefs über die Ukraine, Russland und den Iran diskutiert, dürfte man bei Fox News die Landkarte inzwischen nochmals etwas genauer studieren.