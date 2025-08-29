  1. Privatkunden
Kehrtwende live im TV Fox-News-Moderator fordert strengere Waffengesetze – Trump-Anhänger erzürnt

Oliver Kohlmaier

29.8.2025

Der erzkonservative Fox-News-Moderator und ehemalige Kongressabgeordnete Trey Gowdy.
Der erzkonservative Fox-News-Moderator und ehemalige Kongressabgeordnete Trey Gowdy.
IMAGO/USA TODAY Network (Archivbild)

Der Fox-News-Moderator Trey Gowdy galt als scharfer Verfechter des Rechts auf Waffenbesitz – und legt nun live im TV eine Kehrtwende hin. Trump-Anhänger sind ausser sich.

Redaktion blue News

29.08.2025, 18:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Fox-News-Moderator Trey Gowdy hat während der Sendung «Outnumbered» strengere Massnahmen gegen Waffengewalt gefordert.
  • «Die einzige Möglichkeit, das zu stoppen, besteht darin, den Schützen im Voraus zu identifizieren oder ihm die Waffen vorzuenthalten», sagte Gowdy.
  • Seine Aussagen lösten unter Konservativen heftige Kritik aus.
  • In der Sendung wurde über die Ma
Mehr anzeigen

Nach der tödlichen Attacke auf einen Schulgottesdienst hat der erzkonservative Fox-News-Moderator Trey Gowdy überraschend strengere Waffengesetze gefordert – ein Tabubruch unter Konservativen in den USA.

Gowdy trat in der Sendung «Outnumbered» auf und diskutierte dort über den den Vorfall in Minnesota, bei der zwei Schulkinder getötet und 17 Menschen verletzt wurden. Trey Gowdy selbst moderiert die Fox-Sendung «Sunday Night in America».

US-Waffenpolitik nach Anschlag. Tödliche Gewalt an Schulen – und Trump streicht Gelder für Prävention

US-Waffenpolitik nach AnschlagTödliche Gewalt an Schulen – und Trump streicht Gelder für Prävention

«Unser System reagiert nur»

Auf die Frage nach der Fähigkeit des Justizsystems, gegen die Plage der Massenerschiessungen vorzugehen, antwortete Gowdy: «Unser System reagiert nur. Wenn etwas Schlimmes passiert, reagieren wir darauf. Was die Menschen jetzt fordern, ist: ‹Wie können wir das verhindern? Wie können wir das stoppen?›»

Gowdy fuhr fort: «Und die einzige Möglichkeit, das zu stoppen, besteht darin, den Schützen im Voraus zu identifizieren oder ihm die Waffen vorzuenthalten. Wir müssen also eine Debatte über Freiheit versus Schutz von Kindern führen.» 

USA unter Donald Trump. Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz

USA unter Donald TrumpTrump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz

Heftige Kritik von Trump-Anhängern

Zwar verzichtete Gowdy darauf, konkrete Gesetze zur Eindämmung von Waffengewalt oder zur Beschränkung des Waffenbesitzes zu fordern. Dennoch stiessen seine Äusserungen auf heftige Kritik von Konservativen und vor allem Trump-Anhängern. Der ehemalige Staatsanwalt löste in den sozialen Medien einen Shitstorm aus und wurde von mit teils üblichen Schimpfwörtern bedacht. 

Die National Association for Gun Rights schrieb auf X, ehemals Twitter: «Der einflussreiche ehemalige republikanische Kongressabgeordnete und Fox-News-Moderator Trey Gowdy hat sich gerade im nationalen Fernsehen für eine Verschärfung der Waffengesetze ausgesprochen, nachdem es heute in Minneapolis zu einem Terroranschlag gekommen ist. Das ist inakzeptabel.»

Auch in der Sendung stiessen Gowdys Aussagen auf Widerspruch bei den anderen Gästen. Unter anderem wurden Antidepressiva als Ursache für Schulmassaker ausgemacht. Diese Behauptung stammt ursprünglich von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und ist wissenschaftlich nicht belegt

FBI ermittelt wegen Terrorismusverdacht

Die Kritik an Gowdy ist auch deshalb so heftig, weil er während seiner Zeit im Kongress als starker Verfechter des Rechts auf Waffenbesitz bekannt war und enge Verbindungen zur Waffenlobby pflegte. Bei einer nationalen Versammlung der NRA im Jahr 2016 sprach er sich für das Recht auf Waffenbesitz aus.

Während eines Schulgottesdienstes in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota hatte ein Mann am vergangenen Mittwoch durch die Fenster einer Kirche auf Kinder geschossen. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort. Zudem wurden nach neusten Angaben der Stadt 15 Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren und 3 Erwachsene über 80 Jahren verletzt. Das FBI ermittelt wegen Terrorismusverdacht.

Der mutmassliche Schütze hatte nach Angaben der Polizei insgesamt drei Waffen bei sich. Das Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole hatte er legal erworben.

