Louvre-Museum und Schloss Versailles: Entwarnung nach Bombendrohungen

STORY: Das Louvre-Museum in Paris ist am Samstag nach einer Bombendrohung evakuiert und dann geschlossen worden. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. Auch das Schloss Versailles vor den Toren der französischen Hauptstadt hatte eine Warnung vor einer Bombe erhalten. Daraufhin mussten Besuch und Mitarbeiter den Gebäudekomplex verlassen. In beiden Fällen konnten Einsatzkräfte allerdings keinen Sprengsatz finden. Die Regierung gab Entwarnung. Am Freitag war in der nordfranzösischen Stadt Arras ein Lehrer an einer Schule erstochen worden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von islamistischem Terror und liess für das gesamte Land die höchste Terrorwarnstufe ausrufen. Macron ordnete die Mobilisierung von bis zu 7.000 Soldaten für verstärkte Sicherheitspatrouillen an.

21.10.2023