Bub (9) über ein Jahr in Lieferwagen eingesperrt – jetzt kommen neue Details ans Licht

Grausiger Fall im ElsassBub (9) über ein Jahr in Lieferwagen eingesperrt – jetzt kommen neue Details ans Licht
Sven Ziegler
13.4.2026
Der Fall des eingesperrten Jungen im Elsass nimmt eine noch erschütterndere Wendung: Laut Behörden wurde das Kind nicht nur über ein Jahr festgehalten – der Vater soll den Lieferwagen sogar per Kamera überwacht haben.
Beim Auffinden lag der Junge demnach nackt, stark unterernährt und in Embryonalhaltung unter einer Decke – neben seinen eigenen Exkrementen. Aufgrund der langen Isolation sei er nicht mehr in der Lage gewesen zu laufen.
Besonders brisant: Der Vater soll den im Hof abgestellten Lieferwagen mit einer Videokamera überwacht haben. Aufzeichnungen zeigen laut Staatsanwaltschaft, dass er sich täglich zweimal zum Fahrzeug begab, um dem Kind etwas hineinzulegen.
Mann und Lebensgefährtin in Gewahrsam
Der 43-jährige Mann wurde festgenommen. Auch seine Lebensgefährtin befindet sich in Gewahrsam. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie darauf gedrängt haben, den Jungen in eine psychiatrische Einrichtung einzuweisen. Der Vater habe ihn stattdessen im Lieferwagen eingesperrt.
Der Junge gab laut Ermittlern an, dass es innerhalb der Familie zu erheblichen Spannungen gekommen sei. In der Wohnung lebten zudem zwei weitere Kinder.
Die Behörden gehen davon aus, dass der Junge zwischen Herbst 2023 und Ende 2024 im Fahrzeug festgehalten wurde. Er wurde nach seiner Befreiung in ein Spital in Mulhouse gebracht und wird dort betreut.