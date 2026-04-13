Bub (9) über ein Jahr in Lieferwagen eingesperrt – jetzt kommen neue Details ans Licht

Derzeit werden die Hintergründe genauer untersucht. IMAGO/NurPhoto/Adnan Farzat

Der Fall des eingesperrten Jungen im Elsass nimmt eine noch erschütterndere Wendung: Laut Behörden wurde das Kind nicht nur über ein Jahr festgehalten – der Vater soll den Lieferwagen sogar per Kamera überwacht haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neunjähriger Bub wurde im Elsass über ein Jahr in einem Lieferwagen festgehalten und schwer vernachlässigt.

Beim Auffinden konnte er nicht mehr laufen und lag neben Exkrementen unter einer Decke.

Der Vater soll das Fahrzeug mit einer Kamera überwacht und das Kind nur sporadisch versorgt haben. Mehr anzeigen

Im Fall des neunjährigen Jungen, der im französischen Hagenbach aus einem Lieferwagen befreit wurde, werden immer neue Details bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft in Mulhouse mitteilt, war das Kind über Monate hinweg unter extremen Bedingungen eingesperrt.

Beim Auffinden lag der Junge demnach nackt, stark unterernährt und in Embryonalhaltung unter einer Decke – neben seinen eigenen Exkrementen. Aufgrund der langen Isolation sei er nicht mehr in der Lage gewesen zu laufen.

Besonders brisant: Der Vater soll den im Hof abgestellten Lieferwagen mit einer Videokamera überwacht haben. Aufzeichnungen zeigen laut Staatsanwaltschaft, dass er sich täglich zweimal zum Fahrzeug begab, um dem Kind etwas hineinzulegen.

Mann und Lebensgefährtin in Gewahrsam

Der 43-jährige Mann wurde festgenommen. Auch seine Lebensgefährtin befindet sich in Gewahrsam. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie darauf gedrängt haben, den Jungen in eine psychiatrische Einrichtung einzuweisen. Der Vater habe ihn stattdessen im Lieferwagen eingesperrt.

Der Junge gab laut Ermittlern an, dass es innerhalb der Familie zu erheblichen Spannungen gekommen sei. In der Wohnung lebten zudem zwei weitere Kinder.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Junge zwischen Herbst 2023 und Ende 2024 im Fahrzeug festgehalten wurde. Er wurde nach seiner Befreiung in ein Spital in Mulhouse gebracht und wird dort betreut.