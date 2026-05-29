Extreme in Frankreich53 Grad in Schulzimmer gemessen – Schüler fallen in Ohnmacht und erbrechen
Sven Ziegler
29.5.2026
Die Hitzewelle in Frankreich hat dramatische Folgen: An einer Grundschule im Südwesten des Landes stieg die Temperatur im Gebäude auf 53 Grad. Mehrere Kinder erbrachen sich, eines wurde ohnmächtig. Der Unterricht musste abgebrochen werden.
Die extreme Hitzewelle in Frankreich bringt Schulen zunehmend an ihre Grenzen.
Besonders drastisch zeigt sich die Situation in der Gemeinde Soustons im Südwesten des Landes. Dort wurden in einer Grundschule Temperaturen von bis zu 53 Grad gemessen. Ursache ist ein langgezogener Gang mit einem einfach verglasten Glasdach, das sich in der Sonne stark aufheizt.
Die Folgen waren unmittelbar spürbar. Nach Angaben der Verantwortlichen wurde ein Kind ohnmächtig, mehrere weitere Kinder mussten sich übergeben. Daraufhin entschied die Gemeinde, den Unterricht am Donnerstag und Freitag jeweils ab Mittag auszusetzen.
Wassersprüher und Gratis-Eintritt ins Freibad
Um die Situation etwas zu entschärfen, installierte die Stadt Wassersprüher auf dem Pausenplatz. Zudem erhielten betroffene Familien kostenlosen Zugang zum örtlichen Freibad.