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Extreme in Frankreich 53 Grad in Schulzimmer gemessen – Schüler fallen in Ohnmacht und erbrechen

Sven Ziegler

29.5.2026

In einer Schule kam es zum schweren Zwischenfall. 
In einer Schule kam es zum schweren Zwischenfall. 
Armin Weigel/dpa

Die Hitzewelle in Frankreich hat dramatische Folgen: An einer Grundschule im Südwesten des Landes stieg die Temperatur im Gebäude auf 53 Grad. Mehrere Kinder erbrachen sich, eines wurde ohnmächtig. Der Unterricht musste abgebrochen werden.

,

Agence France-Presse, Sven Ziegler

29.05.2026, 14:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Grundschule im französischen Soustons wurden im Gebäude Temperaturen von bis zu 53 Grad gemessen.
  • Mehrere Kinder erbrachen sich, ein Kind verlor das Bewusstsein.
  • Die Stadt stellte den Nachmittagsunterricht ein und gewährte betroffenen Familien kostenlosen Zugang zum Freibad.
Mehr anzeigen

Die extreme Hitzewelle in Frankreich bringt Schulen zunehmend an ihre Grenzen.

Besonders drastisch zeigt sich die Situation in der Gemeinde Soustons im Südwesten des Landes. Dort wurden in einer Grundschule Temperaturen von bis zu 53 Grad gemessen. Ursache ist ein langgezogener Gang mit einem einfach verglasten Glasdach, das sich in der Sonne stark aufheizt.

Die Folgen waren unmittelbar spürbar. Nach Angaben der Verantwortlichen wurde ein Kind ohnmächtig, mehrere weitere Kinder mussten sich übergeben. Daraufhin entschied die Gemeinde, den Unterricht am Donnerstag und Freitag jeweils ab Mittag auszusetzen.

Wassersprüher und Gratis-Eintritt ins Freibad

Um die Situation etwas zu entschärfen, installierte die Stadt Wassersprüher auf dem Pausenplatz. Zudem erhielten betroffene Familien kostenlosen Zugang zum örtlichen Freibad.

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Die betroffene Schule wurde Mitte der 1980er-Jahre gebaut und wird von rund 350 Kindern besucht. Eine umfassende Sanierung ist zwar geplant, dürfte aber noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Frankreich kämpft mit extremer Hitze

Der Vorfall ereignet sich während einer aussergewöhnlichen Hitzewelle in Frankreich. Für zahlreiche Regionen, darunter Teile des Westens des Landes sowie der Grossraum Paris, gilt derzeit die zweithöchste Hitzewarnstufe.

In mehreren Orten wurden historische Temperaturrekorde für Ende Mai gemessen. Die französische Regierung berief deshalb eine Krisensitzung ein.

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