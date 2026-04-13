Der Vorstoss folgt auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. (Symbolbild) sda

Frankreich ist der Abschaffung der sogenannten Ehepflicht einen Schritt näher: Der Senat hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, wonach die Ehe keine Verpflichtung zu sexuellen Beziehungen beinhaltet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französische Senat hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, der klarstellt, dass die Ehe keine Verpflichtung zu sexuellen Beziehungen beinhaltet.

Auslöser war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das die bisherige Praxis einer «ehelichen Pflicht» als Verstoss gegen sexuelle Freiheit kritisierte.

Künftig soll auch bei Scheidungen keine Schuld mehr daraus abgeleitet werden können, wenn ein Partner Sex verweigert. Mehr anzeigen

Frankreich ist der Abschaffung der sogenannten Ehepflicht einen Schritt näher gekommen. Der Senat verabschiedete am Donnerstag einen Gesetzentwurf, der festhält, dass die Ehe «keine Verpflichtung zu sexuellen Beziehungen» beinhaltet. «Die Ehe ist ein Versprechen von Teilhabe, Liebe und Respekt. Aber sie bedeutet niemals ein Zugangsrecht (zu sexuellen Beziehungen)», sagte die beigeordnete Gleichstellungsministerin Aurore Bergé.

Die zweite Kammer des Parlaments verabschiedete den Text mit 209 zu 2 Stimmen. Die konservativen Abgeordneten enthielten sich. Da die Senatoren den von der Nationalversammlung bereits verabschiedeten Text leicht abgeändert hatten, muss der Gesetzentwurf noch durch einen Vermittlungsausschuss mit Vertretern beider Kammern. Erst dann kann er endgültig verabschiedet werden.

Der Text solle künftig von Bürgermeistern bei Eheschliessungen verlesen werden, um sexuelle Gewalt zu verhindern, forderte der Mitte-Rechts-Abgeordnete Paul Christophe.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte Frankreich im vergangenen Jahr verurteilt, weil die französische Justiz einer Frau bei einer Scheidung die Schuld zugesprochen hatte, weil sie Sex mit ihrem Mann verweigert hatte.

Das Menschenrechtsgericht prangerte das Festhalten an einer «ehelichen Pflicht» an, die zwar nicht ausdrücklich im französischen Gesetz steht, aber von manchen Richtern angenommen wird. Die Existenz einer «ehelichen Pflicht» stehe im Widerspruch zur sexuellen Freiheit und zum Recht auf den eigenen Körper, hiess es in der Urteilsbegründung.

In Frankreich gibt es noch das Schuldprinzip

Der Gesetzentwurf hält daher auch fest, dass im Scheidungsfall niemandem die Schuld zugesprochen werden könne, weil er oder sie Sex mit dem Ehepartner verweigert habe.

In Frankreich gibt es noch das Schuldprinzip bei Scheidungen, es wird aber immer seltener genutzt. Das Schuldprinzip bedeutet, dass bei einer Scheidung geprüft wird, wer für das Scheitern der Ehe verantwortlich ist – und diese «Schuld» rechtliche Konsequenzen haben kann. In der Schweiz wurde das Schuldprinzip im Jahr 2000 mit der Revision des Scheidungsrechts abgeschafft.

In Frankreich hat das höchste Berufungsgericht 1990 den Tatbestand der Vergewaltigung zwischen Ehegatten anerkannt. Seit 2006 steht dies im Strafgesetzbuch. In der Schweiz ist Vergewaltigung in der Ehe seit 1992 strafbar und wird seit dem 1. April 2004 als Offizialdelikt von Amts wegen verfolgt.

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